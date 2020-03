“Fue un error haberme ido de la Lazio siendo ídolo. Después de haber cometido ese error, llegué al West Ham y empecé a tener un buen nivel, pero decidí irme porque no me gustaba la posición en la que jugaba. La gente me quería mucho y tengo un hermoso recuerdo. En la Fiorentina me gané un lugar y mostré un gran nivel. Al poco tiempo sucedió lo de Naty (su esposa Natalie Weber padeció cáncer de mama) y no fui muy entendido por el entrenador. Eso me bloqueó y no pude sobrellevar la situación. Sabía que en tres meses más él se iba y yo tenía tres años más de contrato. No aguanté y me fui, muy triste porque no me quería ir”, detalló.