“Vayánse o las mato”: comenzó el juicio contra el hombre acusado de apuñalar a dos bailarinas en un estudio de danzas

Julieta Antón, la bailarina apuñalada

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A casi seis años del brutal episodio, esta semana comenzó el juicio contra Sebastián Damián Villarreal, acusado de atacar con un cuchillo a la ex bailarina de Showmatch Julieta Antón y a su colega Sofía Bovino dentro de un estudio de danza en el barrio de Palermo. El proceso, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11, busca esclarecer los hechos ocurridos el 10 de noviembre de 2020, cuando ambas mujeres sufrieron heridas de gravedad en el interior del estudio El Club de Danza, ubicado sobre la avenida Federico Lacroze.

La acusación está a cargo del fiscal Nicolás Amelotti, quien investigó el hecho e imputó a Villarreal, de 36 años, por el delito de tentativa de homicidio agravado por haber mediado violencia de género. Inicialmente, el debate oral estaba previsto para 2023, pero se suspendió tras determinarse que el acusado no estaba en condiciones de afrontar el juicio. Ahora, tras nuevos exámenes médicos, el tribunal resolvió su capacidad para ser juzgado.

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Durante la primera audiencia declararon las víctimas. La primera fue Julieta Antón, quien recordó ante los jueces que conoció a Villarreal durante la pandemia, a partir de una clase virtual que dictó y a la que él asistió. Cuando las actividades presenciales se reanudaron con protocolos y cupos limitados, el acusado comenzó a participar en dos de sus cursos. Lo que a la bailarina le llamó la atención fue que el hombre se quedaba hasta el final de cada clase, algo que le generaba incomodidad y nerviosismo debido a la ansiedad que le transmitía.

Días antes del ataque, el acusado le envió un mensaje privado por redes sociales, en el que relató haber sufrido abuso. Julieta declaró que respondió desde su rol de profesora, ofreciéndole ayuda para canalizar la situación a través de la danza. “Me respondió y sentí su enojo, su disconformidad porque no estaba de acuerdo con lo que le puse”, explicó ante los jueces.

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Julieta Antón en Showmatch

El día del hecho, la bailarina llegó antes al estudio, guardó su bicicleta y notó la presencia de Villarreal. Ya dentro del local, se dirigió al baño. En ese momento, de acuerdo a su declaración, el acusado intentó retenerla, pero ella logró escapar hasta el sector donde se encontraba la dueña del lugar, Sofía Bovino.

Fue entonces cuando Villarreal sacó un cuchillo de su mochila y comenzó a agredir a ambas mujeres. “Él hacía hincapié en que me quería lastimar a mí. Lo único que recuerdo es que quería que frene”, declaró Julieta Antón ante el tribunal. Como consecuencia del ataque, la bailarina sufrió heridas en la mano, antebrazo, cuero cabelludo y rostro, mientras que Bovino resultó lesionada en la mano y el brazo.

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Tras el ataque, Julieta contó que estuvo cuatro meses sin trabajar y que la recuperación le llevó alrededor de medio año, debido a que perdió movilidad en una mano. También declaró que tuvo ataques de pánico y que le costó retomar ciertas actividades. “Fue algo movilizarte no solo para mí sino para toda la comunidad de la danza. Jamás había pasado algo así en el ámbito. Hay profesoras que ni siquiera volvieron a dar clases por lo que pasó”, concluyó.

Luego fue el turno de declarar de Sofía Bovino, quien recordó que ese día escuchó un grito “como de película” y luego vio a Julieta correr hacia ellas desde un pasillo. Detrás de ella, estaba Villarreal “con un cuchillo en alto”.

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Sofía contó que su compañera se puso detrás suyo y que el hombre quería esquivarla para agredir a Julieta. “Le pedía por favor que pare, pero él tiraba cuchillazos. Repetía todo el tiempo: ‘váyanse o las mato a las dos”, rememoró.

Testigos del hecho, incluidos profesores, alumnos y empleados del estudio, narraron ante el tribunal que intentaron intervenir, y que la situación se resolvió cuando la policía llegó al lugar y disparó a Villarreal en una pierna para neutralizarlo.

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Los testigos de la agresión

Tras el testimonio de las víctimas, se presentó ante el tribunal uno de los profesores de danza que se encontraba aquella tarde y que se encontró con la violenta situación. En su relato, contó a los jueces que junto a un alumno y a otro hombre, se acercaron para intentar calmarlo. “Entre los tres hacíamos tiempo para que llegue la policía. Ya había bastante sangre, Julieta tenía cortes en el cuero cabelludo, en los brazos”, detalló. “Me decía: ‘aléjense que las mato’”, señaló.

Uno de los alumnos que presenció la escena explicó, ante las preguntas de la fiscalía, que vio al hombre con “un cuchillo muy grande” con el que agredía a las chicas y que eran varios lo que le pedían que parara.

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El otro testigo que presenció la situación dijo que estaba haciendo unos arreglos en la planta baja cuando escuchó los gritos y subió. “Cuando entré, una de las chicas estaba hecha bolita y la otra estaba con las manos protegiendo hacia arriba. El victimario tenía el cuchillo en la mano y las quería matar”, detalló al tribunal.

Durante la jornada también declaró la encargada del Club de la Danza y una recepcionista que trabajaba en el lugar. La próxima audiencia será el próximo jueves 20 de agosto.

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