Francisco de Santibañes fue reelegido presidente del CARI

Francisco de Santibañes fue reelegido por aclamación para continuar al frente de la institución durante el período 2026-2029

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Francisco de Santibañes fue reelegido por aclamación para continuar al frente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) durante el período 2026-2029. La propuesta surgió de los expresidentes de la institución Adalberto Rodríguez Giavarini y José Octavio Bordón.

La renovación de autoridades se produjo durante las asambleas en las que también se definió la integración del Comité Ejecutivo para los próximos tres años. El nuevo esquema quedó conformado por Carola Ramón como vicepresidenta, Lila Roldán Vázquez como secretaria general y Victoria Costoya como tesorera.

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Además, se aprobó la incorporación de Juan Battaleme Martínez y Sofía del Carril como vocales. La nómina se completó con Frida Armas Pfirter, Gustavo Béliz, Marcos Bulgheroni, Marita Carballo, Ricardo Lagorio, Beatriz Nofal, Fulvio Pompeo, Ana María Ramírez, Jesús Rodríguez y Fernando Straface.

También se anunciaron tres nuevas incorporaciones al Comité Consultivo: Sebastián Bagó, Marcela Cristini y Federico Pinedo.

La renovación de la conducción se produjo mientras Santibañes mantiene además la presidencia de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), una organización que reúne a ocho instituciones académicas y think tanks de la región y Europa. Entre sus integrantes se encuentran el CARI, el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), el Atlantic Council, CLAPES UC, Fedesarrollo, el Real Instituto Elcano, México Evalúa y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

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También se anunciaron las designaciones de Sebastián Bagó, Marcela Cristini y Federico Pinedo como nuevos miembros del Comité Consultivo

En mayo pasado, al asumir la conducción de CEPAS, Santibañes definió el nuevo cargo como una responsabilidad frente a un escenario internacional que describió como más exigente.

“Es un honor haber sido designado presidente de CEPAS. Asumo esta responsabilidad en un contexto internacional más exigente, donde la cooperación entre centros de pensamiento y la calidad del análisis estratégico son cada vez más relevantes para América Latina”, expresó entonces.

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En esa oportunidad también señaló la importancia del rol del CARI en los debates sobre política exterior. “En un escenario internacional cada vez más competitivo y fragmentado, resulta fundamental que instituciones como el CARI continúen fortaleciendo los vínculos entre América Latina y los principales espacios de reflexión estratégica del mundo, promoviendo el diálogo, la cooperación y una mayor presencia argentina en los debates globales”, sostuvo.

Como parte de sus nuevas responsabilidades al frente de CEPAS, Buenos Aires será sede de la conferencia anual de la red en mayo de 2027. Santibañes calificó ese encuentro como una “gran oportunidad para proyectar a la Argentina como espacio de encuentro y debate sobre los principales desafíos hemisféricos y globales”.

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De Santibañez, junto a panelistas en el Council on Foreign Relations

Durante la Asamblea Ordinaria del CARI, el secretario de Coordinación, Gustavo Martínez, presentó un resumen de las principales actividades académicas desarrolladas a lo largo del año. En la misma instancia se aprobaron la memoria institucional y el balance financiero.

La Asamblea Extraordinaria también incorporó nuevos consejeros titulares. En esa instancia fueron designados Amalia Amoedo, Diego Badaloni Giner, Enrique Candioti, Ezequiel Herszage, Gabriela Martinic, Alejandra Rodríguez Galán y Daniela Varela.

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Santibañes, especialista en relaciones internacionales, también desarrolló actividad académica y publicó trabajos vinculados con política exterior. Es autor de La Argentina y el Mundo, La Rebelión de las Naciones, La Argentina después de la Tormenta y Estrategia Argentina. También escribió en publicaciones especializadas como Survival, Armed Forces and Society y Oxford Handbook on Geoeconomics and Economic Statecraft.

Al finalizar la Asamblea, Santibañes agradeció “el compromiso y la labor desinteresada” de las autoridades, los miembros y los directores de los comités. Según expresó, ese aporte permite sostener el trabajo del Consejo.

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