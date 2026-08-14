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Caballito: la rotura de un caño provocó inundaciones a lo largo de tres cuadras

Ocurrió en el cruce de las avenidas José María Moreno y Pedro Goyena. Fue producto de un trabajo programado por AySA en la Estación Elevadora del barrio. Cómo afecta al suministro de agua local

Un caño roto provocó inundaciones en los alrededores de la intersección de Avenida Pedro Goyena y Avenida José María Moreno, Caballito
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Varias calles del barrio porteño de Caballito amanecieron inundadas este viernes por la mañana por un arreglo de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), tareas de mantenimiento en la Estación Elevadora de la zona, con el objetivo de mejorar el servicio de agua en dicho barrio como así también en el Centro, Constitución, Devoto y Flores y en los partidos de Avellaneda y Lanús.

Caño roto en Caballito
Según AySA los inconvenientes producidos por la rotura del caño abarcará hasta esta tarde

El anegamiento se registró en los alrededores de la intersección de Avenida Pedro Goyena y Avenida José María Moreno, donde cuadrillas de la empresa trabajaban en un corte de servicio programado para cambiar válvulas del sistema de agua.

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Caño roto en Caballito
Una de las dificultades de esta mañana en la zona de Pedro Goyena y Mariano Moreno: poder cruzar la calle o subir o bajar un auto sin mojarse

La cuenta oficial de tránsito del Gobierno de la Ciudad, BA Movilidad, había informado en su momento un corte total: “Av. José M. Moreno y Av. Pedro Goyena. Corte total sentido Av. Directorio por obstrucción de calzada”. Según el parte, la situación afectó la circulación por la reducción de carriles y la baja en la velocidad del tránsito.

Caño roto en Caballito
La rotura del caño produjo serias complicaciones para los transeúntes en la zona

Vecinos de la zona indicaron que no recibieron avisos previos y que al despertarse encontraron veredas y calles cubiertas de agua a lo largo de tres cuadras.

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Y desde AySA informaron que “el servicio de agua potable podría verse temporalmente afectado hasta la tarde de hoy” y recomendaron “hacer un uso racional del agua priorizando el cuidado de la reserva del tanque de tu hogar”.

Caño roto en Caballito
Los trabajos de drenaje en la zona

Además, de acuerdo con lo informado por AySA, el operativo corresponde a “un trabajo programado para poner dos válvulas de 700 mm de diámetro en reemplazo de piezas centenarias”.

Un hecho similar ocurrió en Temperley

Una rotura en una cañería principal de AySA provocó desde la madrugada del martes pérdidas de agua y el anegamiento en las calles de Temperley, con posibles interrupciones en la prestación del servicio. El epicentro del incidente se produjo en Pasco y Caaguazú, en la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora. Las calles se transformaron en un río.

La prestadora Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó trabajaron en la reparación de una cañería de agua de 800mm de diámetro. Tras detectarse el escape, equipos técnicos de la empresa “se movilizaron de inmediato al lugar para evaluar la situación y poner en marcha un operativo de emergencia que permitió iniciar las tareas”, indicó un comunicado oficial.

Rotura de caño de agua en Temperley

La cañería dañada corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, que opera como infraestructura para la distribución de agua potable a alta presión en la región.

Desde las primeras horas del martes, los equipos iniciaron la excavación para descubrir la zona y reemplazar el tramo afectado. Las cuadrillas retiraron la sección dañada y trabajaron en un pozo de cinco metros de profundidad, utilizando mangueras para extraer el agua acumulada antes de instalar la nueva tubería.

Sin embargo, el drenaje se dificultó porque el agua extraída del pozo no fluía hacia la red pluvial, quedando estancada en las esquinas.Para llevar adelante la reparación fue necesario interrumpir el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a sectores de Lomas de Zamora y Quilmes.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa recordó que, durante la recuperación de la red, podría observarse turbiedad debido al arrastre de sedimentos presentes en las cañerías tras el vaciado necesario para la intervención.

En caso de presentarse este fenómeno, AySA recomendó dejar correr el agua por algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual. Según el comunicado, la compañía garantiza la potabilidad del agua mediante controles de calidad durante todo el proceso.

En este marco, la prestadora del servicio continúa asistiendo con camiones cisternas a los hospitales y centros de salud afectados para garantizar el abastecimiento de agua potable hasta que se normalice el servicio.

Ante la persistencia de inconvenientes, AySA recomendó a los usuarios consultar en su sitio web si su domicilio se encuentra afectado por una interrupción del servicio. La verificación puede realizarse en https://aysa.com.ar/usuarios/interrupcion_servicio

La empresa recordó que se encuentran disponibles varios canales de atención para consultas y reclamos: el canal de WhatsApp 11-5984-5794, los perfiles oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) en el horario de 6 a 24, y la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible durante las 24 horas.

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