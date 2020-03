· “Siempre tuve gente alrededor mío que me ayudó en todos los niveles. Como papá pretendo que mis hijos me recuerden, me valoren como ser humano. Pienso en que mis hijos sean mejores que yo. Mi padre es algo inconcluso dentro de mi vida porque no lo tuve. Pero la vida me dio muchísimas otras situaciones que, no digo que lo reemplazaron, pero tuve gente que me protegió y cuidó de una u otra forma y eso para mí es invalorable”