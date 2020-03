Con 72 años y siendo paciente hipertenso (considerado de alto riesgo para el COVID-19) también debe guardarse algún hueco de tiempo para caminar 25 ó 30 minutos en la cinta. El pope xeneize despotrica porque en el country en el que vive no les permiten caminar por los alrededores de su casa pese a que los vecinos están separados por una distancia considerable: “Hay medidas al divino botón, cada lote tiene mil metros pero no te permiten circular para caminar, que era algo que me entretenía y me servía para la salud. Es una locura”.