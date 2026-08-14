¿Se extenderá el TPS para los salvadoreños? “Todavía falta tiempo, podría haber una sorpresa”, señala experto migratorio

Un grupo de personas salvadoreñas con su bandera se sitúa frente a una barrera translúcida, con la silueta del Capitolio de Estados Unidos en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La comunidad salvadoreña beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos enfrenta un escenario de incertidumbre tras el reciente aviso de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Según explicó Reynaldo Alvergue durante la entrevista en el programa Frente a Frente, la protección y los beneficios vinculados al TPS para El Salvador podrían concluir el 9 de septiembre de 2026, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha emitido un anuncio definitivo sobre el futuro del programa.

El director de SOS Inmigración sostiene que aún podría producirse una prórroga, motivada por factores políticos y diplomáticos. “Esta decisión es ejecutiva, directamente una decisión del presidente de los Estados Unidos. Y por la buena relación que hemos visto que tiene con el presidente de El Salvador, alguna sorpresa podría pasar”, indicó Alvergue.

PUBLICIDAD

El vínculo bilateral entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos aparece como un posible factor decisivo, aunque no hay garantías. Según el experto, la cooperación en temas de seguridad y migración podría influir en la determinación final.

El especialista en migración Reynaldo Alvergue expone los escenarios del TPS para salvadoreños durante la entrevista realizada por Moisés Urbina (Cortesía: Frente a Frente).

El especialista también mencionó la cercanía de las elecciones de medio término en Estados Unidos como un elemento que podría incidir en la toma de decisiones. El anuncio de una extensión podría tener impacto en el electorado de origen salvadoreño, donde muchos hijos ya cuentan con ciudadanía estadounidense y derecho al voto.

Consecuencias tras el fin del TPS

El eventual cierre del programa TPS para El Salvador tendría efectos inmediatos sobre el estatus migratorio de más de 170,000 salvadoreños, cifra reportada por los registros más recientes de USCIS.

PUBLICIDAD

Según la información recabada por Infobae, quienes actualmente gozan de la protección regresarían a la situación legal que tenían antes de beneficiarse del TPS. Esto implica que personas con órdenes de deportación previas o con periodos de presencia ilegal volverían a estar sujetas a las restricciones y sanciones correspondientes.

“Si yo antes de aplicar al programa tenía una orden de deportación, se me vuelve a activar. Si yo antes del programa ya venía acumulando presencia ilegal, voy a seguir acumulando presencia ilegal después que termine”, detalló Alvergue en el espacio de entrevista.

Además, el experto advirtió que aquellos con órdenes de salida voluntaria no cumplidas pueden enfrentar multas diarias de hasta mil dólares. Por lo que, el especialista enfatizó que la pérdida del TPS no significa una deportación inmediata, pero sí la eliminación de la protección legal ante procedimientos migratorios.

PUBLICIDAD

La incertidumbre por la prórroga del TPS genera preocupación entre las familias salvadoreñas ante un eventual retorno al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advance Parole y cambios recientes

A la par de la incertidumbre sobre la continuidad del TPS, se han introducido modificaciones en el uso del Advance Parole. Este permiso, conocido como “advance parole” o “permiso adelantado”, permitía a los beneficiarios del TPS y otros programas migratorios salir temporalmente de EE.UU., y regresar sin afectar su estatus.

No obstante, según lo explicado por Alvergue en Frente a Frente, desde el día anterior a la entrevista, estos permisos ya no cuentan como entradas válidas para efectos de futuros procesos de ajuste migratorio.

“La gente tiene que entender que el tema migratorio cambió de manera radical en los Estados Unidos. Antes se podían hacer muchas cosas que ahora ya no se pueden”, afirmó el especialista.

PUBLICIDAD

Aquellos que soliciten Advance Parole a partir de ahora y salgan del país podrían enfrentar cuestionamientos más estrictos al reingresar, incluyendo la activación de sanciones o restricciones previas.

De momento, la comunidad y sus representantes legales permanecen atentos a cualquier anuncio que defina el futuro de los beneficiarios del TPS, en un contexto marcado por factores legales, políticos y humanos.