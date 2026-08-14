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Buenos Aires tiene el récord de poseer la estación de subte más austral del mundo

Ubicada en el barrio de Flores, funciona como cabecera de la Línea E y conecta con el Premetro en uno de los nodos de transporte del sur porteño

La estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón de Buenos Aires conserva el récord de ser la estación de subte más austral del mundo (Wikimedia Commons)
La estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón de Buenos Aires conserva el récord de ser la estación de subte más austral del mundo (Wikimedia Commons)
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La estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón, cabecera de la Línea E del subte de Buenos Aires, mantiene el registro de estación subterránea más austral del mundo. El dato se apoya en su ubicación en el barrio de Flores, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde además funciona como punto de combinación con el Premetro.

La relevancia del caso surge por su valor geográfico, por su papel dentro de la red y por su condición de terminal de uno de los corredores históricos del sistema porteño.

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Dicha estación se encuentra ubicada bajo la Plaza Túpac Amaru, en la intersección de la autopista 25 de Mayo y la avenida Lafuente, según detalla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué es y por qué conserva ese récord

Plaza de los Virreyes-Eva Perón es la terminal sudoeste de la Línea E y la estación de subte situada más al sur a escala mundial. No hay otra estación de una red metropolitana ubicada más al sur que esta terminal porteña, de acuerdo con la información pública difundida por el Gobierno porteño sobre la línea y su trazado.

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Ese dato convierte a la estación en un caso singular dentro de la infraestructura urbana argentina. Su condición no depende de una distinción simbólica, sino de un criterio concreto de localización geográfica. La estación integra la red de subterráneos de la capital argentina y ocupa un punto extremo dentro de las grandes ciudades que cuentan con este tipo de transporte.

La misma condición explica su interés en una fecha de efemérides. Se trata de una estación en servicio, dentro de una red activa, con función operativa diaria y con combinación directa con otro sistema de transporte, un aspecto que la distingue de referencias aisladas o de instalaciones fuera de operación.

El mapa subterráneo muestra a la estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón como la ubicada más al sur (BA Subte)
El mapa subterráneo muestra a la estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón como la ubicada más al sur (BA Subte)

Dónde está, quién la opera y cómo se conecta

La estación está en la Comuna 7, dentro del barrio de Flores, bajo la Plaza Túpac Amaru. Según la página histórica oficial de la Línea E, el recorrido de ese ramal une Retiro con Plaza de los Virreyes-Eva Perón. La línea alcanzó 18 estaciones y una extensión de 11,6 kilómetros tras la inauguración de Correo Central, Catalinas y Retiro en 2019.

La operación de la estación forma parte del sistema de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que su inserción territorial la convierte en un nodo clave para la movilidad del sur porteño. La cabecera enlaza con Intendente Saguier, estación principal del Premetro, lo que amplía su alcance más allá del viaje en subte y la vuelve una puerta de entrada para usuarios de otros barrios.

La reseña oficial del Premetro publicada por el Gobierno porteño indica que ese sistema fue inaugurado el 27 de agosto de 1987, cuenta con 17 estaciones y dos ramales, y une sectores de las comunas 7 y 8 con el centro de la ciudad a través de la combinación con la Línea E. La conexión con Intendente Saguier refuerza el papel de Plaza de los Virreyes-Eva Perón como centro de transferencia, no solo como cabecera terminal.

La integración con el Premetro extiende la cobertura hacia zonas como Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Esa conexión explica parte de su importancia cotidiana dentro de la red y ordena la lectura del hecho desde una lógica de servicio público: no se trata solo de un récord geográfico, sino también de una estación con impacto real en la circulación urbana.

La estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón fue inaugurada el 8 de mayo de 1986, cuando la expansión de la Línea E la consolidó como terminal del ramal (BA Subte)
La estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón fue inaugurada el 8 de mayo de 1986, cuando la expansión de la Línea E la consolidó como terminal del ramal (BA Subte)

Cuándo se inauguró y cómo llegó a convertirse en cabecera

La historia de la estación se vincula con la expansión de la Línea E, uno de los ramales históricos del subte porteño. La cronología oficial del Gobierno de la Ciudad señala que el primer tramo de la línea se inauguró en 1944 entre Plaza Constitución y el área de San Juan y General Urquiza. Luego hubo ampliaciones que modificaron el recorrido y empujaron la traza hacia nuevas áreas de la ciudad.

La Asociación Amigos del Tranvía (AAT) consignó que la cabecera fue prolongada hasta José María Moreno en 1973 y que en 1985 se incorporaron las estaciones Emilio Mitre, Medalla Milagrosa y Varela.

La ampliación concluyó el 8 de mayo de 1986 con la inauguración de Plaza de los Virreyes-Eva Perón, que desde entonces quedó establecida como terminal del ramal en ese sector de Buenos Aires.

Ese avance mejoró la cobertura sobre el sur porteño y preparó el terreno para la articulación posterior con el Premetro.

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