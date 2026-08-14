Bolivia: Senado suspende por ocho meses a un legislador que promovió los bloqueos de casi 50 días

Nilton Condori, legislador suplente de la alianza Unidad, fue suspendido temporalmente del Senado en Bolivia por su participación en los bloqueos de mayo y junio

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El Senado de Bolivia resolvió, en una sesión reservada, suspender sin goce de haberes al legislador Nilton Condori durante ocho meses, a quien acusan de incitar los bloqueos de caminos que paralizaron el país durante siete semanas entre mayo y junio.

Los medios locales reportan que la información fue dada a conocer de manera “extraoficial” la noche del miércoles, en el marco de un informe de la Comisión de Ética en contra del legislador. “Me han suspendido estos malandros”, confirmó Condori, senador suplente de Unidad, la tercera fuerza política del Congreso, tras conocer la resolución de sus colegas.

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El Reglamento de Ética del Senado establece que luego de emitirse un informe de la Comisión de Ética, el pleno de la Cámara de Senadores puede definir, por dos tercios, la suspensión temporal de un legislador por incurrir en faltas.

La Comisión de Ética recibió en los últimos meses cuatro denuncias contra el senador Condori, por su participación en las protestas sociales que buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis de haber asumido el cargo, en medio de acusaciones de traición y de inconsistencias entre su plan de gobierno y su gestión.

Nilton Condori, legislador suplente de la alianza Unidad, fue suspendido temporalmente del Senado en Bolivia por su participación en los bloqueos de mayo y junio

La tensión alrededor de Nilton Condori, un profesor aymara de 27 años que llegó al poder bajo la alianza del empresario Samuel Doria Medina, comenzó poco después de su debut en el Senado en noviembre del año pasado. Desde el inicio de su gestión, se mostró como un legislador dispuesto a confrontar los privilegios de la clase política y a cuestionar a sus propios colegas a quienes llamó “vagos” por no trabajar “24/7”.

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Sus propuestas para reducir el salario de los parlamentarios y eliminar la renta vitalicia de los expresidentes lo enfrentaron con otros legisladores y, progresivamente, dieron paso a un discurso más confrontativo que terminó con la convocatoria de movilizaciones junto a otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos del altiplano.

Condori participó en un cabildo en El Alto el 1 de mayo donde se definieron las medidas de presión y diez días más tarde firmó con las organizaciones movilizadas un pacto de lealtad para forzar la renuncia del presidente y no ceder con acuerdos unilaterales.

Las protestas sociales provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos básicos por el corte de rutas y el aislamiento de algunas ciudades. REUTERS/Claudia Morales

En medio de los bloqueos, que se extendieron entre el 6 de mayo y el 22 de junio, Condori fue denunciado ante el Ministerio Público por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, financiamiento al terrorismo y otros.

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En medio de la polémica por sus acciones, Doria Medina, jefe del partido que lo llevó al poder, tomó distancia de su senador y evitó asumir una responsabilidad política por sus declaraciones y acciones. “Condori nunca perteneció a nuestro partido, fue invitado en las elecciones como suplente porque dijo que coincidía con nuestros ideales, pero luego resultó que no, que él pensaba muy diferente”, sostuvo el empresario y político en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras la suspensión temporal, Condori afirmó que proyecta ser candidato presidencial en las elecciones de 2030 y que el tiempo que esté fuera del Senado, le dará “más impulso” para “trabajar con las organizaciones y el pueblo boliviano, especialmente los sectores más humildes”.

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