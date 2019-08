Colombia fue beneficiada por el sistema de walkover durante la segunda fecha del Grupo B. La indumentaria inadecuada del equipo albiceleste atentó contra el espectáculo y las jugadoras colombianas se llevaron la victoria sin transpirar. "Me hubiera gustado ver el partido. Argentina es una potencia. Tiene gran nivel, y los espectáculos requieren de ese talento. Me sorprendió que Colombia haya tomado esa determinación. Pensé que sólo se iba a postergar. Esos triunfos de escritorio no son bonitos. Fue una viveza dirigencial y no sé si Argentina hubiera hecho lo mismo si a Colombia se le hubiese presentado esa situación", le dijo a Infobae Arnulfo Ramírez Otero, periodista de Metadeportescolombia.com.