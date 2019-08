El jefe de equipo, Hernán Amaya, presentó su renuncia ante la Confederación luego del episodio. Sin embargo, la entidad no brindó ningún comunicado oficial sobre el futuro del responsable del plantel, ya que existe la posibilidad de que no le acepten dicha dimisión. "Yo no voy a hablar de Hernán. Lo conozco desde los 18 años. Es como un padre. Cada uno sabe lo que hizo", remarcó la capitana del elenco nacional, quien a pesar del sinsabor advirtió que "no fue una mancha lo que pasó". "Lo tomamos como una situación que nos tocó vivir. Tenemos que salir fortalecidas, porque nos encanta ponernos la celeste y blanca", continuó González.