Vale recordar que, frente a Colombia, llegaron a hacer el precalentamiento y a cantar el himno (con las camperas puestas) antes de advertir el problema que no tuvo solución. Mientras el encuentro se hallaba suspendido, dos directivos salieron del estadio y se acercaron a un shopping para adquirir indumentaria blanca, en pos de lograr un parche que no pudo ser: las camisetas no fueron autorizadas por no contar con los números oficiales.