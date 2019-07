El árbitro Mario Diaz de Vivar expulsó a Lionel Messi y Gary Medel por un encontronazo cuando la pelota ya no estaba en juego. Si bien era una acción de interpretación, la tarjeta al capitán argentino dejó dudas porque no se ve una clara actitud violenta. Sin embargo, la autoridad paraguaya no concurrió a la Asistencia Arbitral por Video para corroborar si su decisión había sido acertada o no.