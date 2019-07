El arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano no estuvo a la altura de las circunstancias del clásico Argentina-Brasil: no supo controlar las fricciones y falló en dos jugadas decisivas en la semifinal de la Copa América, en la que los locales se impusieron por 2 a 0. El juez omitió dos claros penales en favor de la Selección y la Asistencia Arbitral por Video (que estuvo a cargo del uruguayo Leodán González) no los advirtió.