En el momento de poner en el blanco a Seneme, llegó la crítica para Héctor Baldassi, el ex juez argentino que además es diputado nacional por el oficialismo. "No puedo dejar de poner a su consideración el reproche que merece el presidente de la Comisión de Árbitros de la conmebol, máxime cuando es competencia exclusiva de su presidente las designaciones (…). Wilson Seneme es presidente de una Comisión que integra el argentino Héctor Baldassi, que no solo no representa a AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de diputado nacional que éste ejerce en Argentina puede generar conflictos de intereses con AFA en su condición de miembro de la Conmebol, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto", remarcó "Chiqui", en nombre de su entidad, quien acusó a la "Coneja" de siempre haber "consentido los manejos irregulares" de Seneme.