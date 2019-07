No hay que dejar de mencionar que Messi fue muy crítico con los arbitrajes y la Conmebol después de la eliminación del equipo de Lionel Scaloni en el certamen que se lleva a cabo en tierra brasileña. "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil", fueron las palabras del capitán albiceleste tras el 0-2 con Brasil.