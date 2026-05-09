EN VIVO| Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: políticos lamentan su muerte y destacan su trabajo

El 8 de mayo de 2026, a los 64 años, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras falleció tras haber recibido un diagnóstico de cáncer, enfermedad que intentó frenar junto con ayuda de un calificado personal médico. Al exfuncionario, que estuvo al frente del partido Cambio Radical y que tuvo una amplia trayectoria política en Colombia, le encontraron un tumor cerebral en 2016.
Fungió como vicemandatario, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, ministro del Interior y Justicia, presidente del Senado de la República y concejal de Bogotá. Su labor en el mundo de la política se caracterizó por exponer fuertes críticas desde la centro-derecha. Fue uno de los políticos que no estuvo de acuerdo con el proceso de paz con las extintas Farc-EP.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que falleció el 8 de mayo de 2025 tras luchar contra el cáncer, tuvo una larga trayectoria política que no fue ajena a señalamientos por presuntas irregularidades. En 2012, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del entonces ministro de Vivienda, por “parapolítica”.
Políticos destacan la trayectoria de Germán Vargas Lleras
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa se refirió a la trayectoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con Noticias Caracol en Vivo, en la que expresó condolencias a su familia y destacó su labor en distintos cargos públicos.
Peñalosa inició su intervención señalando su cercanía institucional con el dirigente fallecido: “En varias ocasiones yo estuve en la base de Cambio Radical, en la última ocasión en que estuvo en la Alcaldía. Yo lo conocí y lo respeto. Como ciudadano, le expreso mis condolencias a su hija Clemencia y a sus hermanos Enrique y José Antonio. José Antonio fue mi gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. En fin, Germán Vargas es alguien que dedicó su vida a hacer una Colombia mejor. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones, pero claramente es alguien que trabajó por Colombia con juicio, con estudio, con carácter y con valentía”.
De igual manera, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también se refirió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con Noticias Caracol en Vivo, donde recordó su trabajo conjunto en el gabinete y su estilo de toma de decisiones.
Cárdenas señaló que compartieron varios años en el Gobierno nacional y describió las sesiones del Consejo de Ministros como espacios de debate intenso. Sobre Vargas Lleras afirmó: “Era una persona de carácter firme, con objetivos claros y con propósitos definidos que defendía con determinación. Las sesiones del Consejo de Ministros eran de controversia, de discusión y de contraste de ideas para llegar a buenas decisiones. Era una forma de hacer política franca, directa y frontal”.
El exministro también destacó el impacto de su trayectoria: “Es una pérdida muy grande porque era una persona muy joven, con un talento, un conocimiento y una experiencia que muy pocos en Colombia tienen”. En relación con su perfil político, Cárdenas agregó: “No improvisaba. Llegaba con un plan, con ideas claras sobre qué hacer y cómo hacerlo. Era un hombre que lograba lo que se proponía porque tenía disciplina, método y argumentos sólidos”.
“Hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia”, concluyó.
La muerte de Germán Vargas Lleras, congresista, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, generó conmoción nacional y movilizó a todos los sectores políticos del país en torno a la figura y el legado de una de las figuras que definió la política nacional durante las últimas tres décadas.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras murió en la noche del viernes 8 de mayo a los 64 años en Bogotá, en su casa, donde recibía atención médica domiciliaria por parte de especialistas de la Fundación Santa Fe. Su deceso se produjo luego de varios meses de complicaciones de salud que lo llevaron a permanecer bajo tratamiento médico en Colombia y en el exterior, particularmente en Houston, Estados Unidos, donde recibió varias quimioterapias.
Fundación Santa Fe se pronuncia
La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurrido el 8 de mayo de 2026, en el que confirmó detalles sobre su atención médica y expresó condolencias a su familia.
“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria”, precisó.
El comunicado agrega que la información fue difundida en coordinación con los familiares del exdirigente: “Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor”.
En el mismo pronunciamiento, la institución médica manifestó un mensaje de respeto y acompañamiento: “La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados”.
Expresidentes lamentan la muerte del político
El expresidente César Gaviria, del Partido Liberal, expresó sus condolencias por el fallecimiento del exvicemandatario.
“Mi solidaridad con los familiares y amigos de Germán Vargas Lleras. Lamento profundamente su fallecimiento. Que en paz descanse“, indicó.
Así lo hizo también el expresidente Andrés Pastrana, que reconoció el trabajo político del exvicepresidente en Colombia.
“Lamento mucho la partida de Germán Vargas Lleras. Fue un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia mis sentidas condolencias”, indicó.
El expresidente Ernesto Samper lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, a quien recordó como “jefe político y gobernante”, destacando el impacto de su trayectoria en la vida pública del país. Señaló que “las huellas de su paso por el gobierno quedarán en la memoria del país”, haciendo referencia a su papel en la formulación de leyes, el impulso de obras de infraestructura y el desarrollo de viviendas de interés social.
Samper también resaltó sus capacidades como líder y administrador público, afirmando que estos resultados “serán testigos de sus condiciones de líder y administrador público”. Finalmente, expresó un mensaje de solidaridad con su familia.
Integrantes del Gobierno Petro lamentan la muerte de Vargas Lleras
El canciller Yolanda Villavicencio, en representación del Gobierno nacional y de la cartera, lamentó la muerte del exvicepresidente y expresó su solidaridad con sus allegados.
“Como canciller de la República de Colombia y en nombre del Gobierno nacional lamento profundamente el fallecimiento del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de duelo y extendemos un mensaje de solidaridad y condolencia @CancilleriaCol”, indicó.
La vicepresidenta Francia Márquez se unió a los mensajes de condolencias por la muerte del excongresista. “Su trayectoria en la vida pública y su trabajo democrático serán recordados por sus copartidarios y por muchos colombianos que reconocen su papel en la historia política del país. En este momento de duelo, acompaño con respeto y solidaridad a sus seres queridos, amistades y allegados. Paz en su memoria”, indicó.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, resaltó que, a pesar de las diferencias políticas que lo separaba de Germán Vargas Lleras, siempre reconoció al exvicepresidente como un dirigente “berraco”, con gran carácter y firmeza para enfrentar las dificultades de su vida.
Germán Vargas Lleras murió el 8 de mayo de 2026, luego de una trayectoria pública que se extendió por más de tres décadas y que lo llevó a ocupar algunos de los cargos más relevantes del Estado colombiano. Su paso por la política incluyó funciones en el nivel local, legislativo y ejecutivo, además de su participación en campañas presidenciales y su liderazgo en el partido Cambio Radical.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unió a la ola de reacciones tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurrido el 8 de mayo de 2026 en Bogotá a los 64 años.