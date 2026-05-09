EN VIVO| Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: políticos lamentan su muerte y destacan su trabajo

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, fue diagnosticado con cáncer - crédito Colprensa

El 8 de mayo de 2026, a los 64 años, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras falleció tras haber recibido un diagnóstico de cáncer, enfermedad que intentó frenar junto con ayuda de un calificado personal médico. Al exfuncionario, que estuvo al frente del partido Cambio Radical y que tuvo una amplia trayectoria política en Colombia, le encontraron un tumor cerebral en 2016.

Fungió como vicemandatario, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, ministro del Interior y Justicia, presidente del Senado de la República y concejal de Bogotá. Su labor en el mundo de la política se caracterizó por exponer fuertes críticas desde la centro-derecha. Fue uno de los políticos que no estuvo de acuerdo con el proceso de paz con las extintas Farc-EP.