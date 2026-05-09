Colombia

EN VIVO| Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: políticos lamentan su muerte y destacan su trabajo

El ex vicepresidente tuvo una larga trayectoria política. Su vida estuvo marcada por atentados y por la lucha contra el cáncer

Guardar
Google icon
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, fue diagnosticado con cáncer - crédito Colprensa
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, fue diagnosticado con cáncer - crédito Colprensa

El 8 de mayo de 2026, a los 64 años, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras falleció tras haber recibido un diagnóstico de cáncer, enfermedad que intentó frenar junto con ayuda de un calificado personal médico. Al exfuncionario, que estuvo al frente del partido Cambio Radical y que tuvo una amplia trayectoria política en Colombia, le encontraron un tumor cerebral en 2016.

Fungió como vicemandatario, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, ministro del Interior y Justicia, presidente del Senado de la República y concejal de Bogotá. Su labor en el mundo de la política se caracterizó por exponer fuertes críticas desde la centro-derecha. Fue uno de los políticos que no estuvo de acuerdo con el proceso de paz con las extintas Farc-EP.

03:03 hsHoy

La investigación contra Germán Vargas Lleras por parapolítica que fue archivada: hubo falsos testimonios en su contra

El exvicepresidente estuvo bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Colprensa
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que falleció el 8 de mayo de 2025 tras luchar contra el cáncer, tuvo una larga trayectoria política que no fue ajena a señalamientos por presuntas irregularidades. En 2012, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del entonces ministro de Vivienda, por “parapolítica”.

Leer la nota completa
02:58 hsHoy

Políticos destacan la trayectoria de Germán Vargas Lleras

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa se refirió a la trayectoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con Noticias Caracol en Vivo, en la que expresó condolencias a su familia y destacó su labor en distintos cargos públicos.

Peñalosa inició su intervención señalando su cercanía institucional con el dirigente fallecido: “En varias ocasiones yo estuve en la base de Cambio Radical, en la última ocasión en que estuvo en la Alcaldía. Yo lo conocí y lo respeto. Como ciudadano, le expreso mis condolencias a su hija Clemencia y a sus hermanos Enrique y José Antonio. José Antonio fue mi gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. En fin, Germán Vargas es alguien que dedicó su vida a hacer una Colombia mejor. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones, pero claramente es alguien que trabajó por Colombia con juicio, con estudio, con carácter y con valentía”.

Enrique Peñalosa
Enrique Peñalosa lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y destacó su labor política - crédito Sergio Acero/Colprensa

De igual manera, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también se refirió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con Noticias Caracol en Vivo, donde recordó su trabajo conjunto en el gabinete y su estilo de toma de decisiones.

Cárdenas señaló que compartieron varios años en el Gobierno nacional y describió las sesiones del Consejo de Ministros como espacios de debate intenso. Sobre Vargas Lleras afirmó: “Era una persona de carácter firme, con objetivos claros y con propósitos definidos que defendía con determinación. Las sesiones del Consejo de Ministros eran de controversia, de discusión y de contraste de ideas para llegar a buenas decisiones. Era una forma de hacer política franca, directa y frontal”.

Durante su intervención en La Luciérnaga, Cárdenas cuestionó que se esté pidiendo a los empresarios pagar los impuestos de dos años en uno - crédito Diego Pineda/Colprensa
Mauricio Cárdenas habló sobre el trabajo político de Germán Vargas Lleras - crédito Diego Pineda/Colprensa

El exministro también destacó el impacto de su trayectoria: “Es una pérdida muy grande porque era una persona muy joven, con un talento, un conocimiento y una experiencia que muy pocos en Colombia tienen”. En relación con su perfil político, Cárdenas agregó: “No improvisaba. Llegaba con un plan, con ideas claras sobre qué hacer y cómo hacerlo. Era un hombre que lograba lo que se proponía porque tenía disciplina, método y argumentos sólidos”.

“Hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia”, concluyó.

02:55 hsHoy

Germán Vargas Lleras y “las diez vidas del gato”: esta es la historia detrás de los atentados y accidentes que lo dejaron al borde de la muerte

El que fuera vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos y líder del partido Cambio Radical, lidió con actos terroristas en su contra y calamidades domésticas que le marcaron a lo largo de su vida

- crédito Lina Gasca/Colprensa
- crédito Lina Gasca/Colprensa

La muerte de Germán Vargas Lleras, congresista, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, generó conmoción nacional y movilizó a todos los sectores políticos del país en torno a la figura y el legado de una de las figuras que definió la política nacional durante las últimas tres décadas.

Leer la nota completa
02:55 hsHoy

Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro: una rivalidad política que deja huella tras la muerte del exvicepresidente

El fallecimiento del exvicepresidente y la reacción del presidente pusieron sobre la mesa los principales episodios de confrontación que definieron el debate político colombiano en los últimos años

El fallecimiento de Germán Vargas Lleras desató reacciones en todo el espectro político colombiano y generó homenajes a su trayectoria y legado - crédito X
El fallecimiento de Germán Vargas Lleras desató reacciones en todo el espectro político colombiano y generó homenajes a su trayectoria y legado - crédito X
La muerte de Germán Vargas Lleras a los 64 años en Bogotá provocó una ola de reacciones en el escenario político colombiano.
Leer la nota completa
02:54 hsHoy

Murió Germán Vargas Lleras: esta fue la última vez que apareció en público y reavivó expectativas sobre su posible regreso a la política

El exvicepresidente colombiano falleció tras varios meses de complicaciones de salud, en medio de un proceso de tratamiento médico que lo mantuvo alejado de la vida pública

El video publicado por Cambio Radical presenta imágenes del exvicepresidente en su despacho, con una reflexión sobre su trayectoria - crédito @PCambioRadical/X

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras murió en la noche del viernes 8 de mayo a los 64 años en Bogotá, en su casa, donde recibía atención médica domiciliaria por parte de especialistas de la Fundación Santa Fe. Su deceso se produjo luego de varios meses de complicaciones de salud que lo llevaron a permanecer bajo tratamiento médico en Colombia y en el exterior, particularmente en Houston, Estados Unidos, donde recibió varias quimioterapias.

Leer la nota completa
02:20 hsHoy

Fundación Santa Fe se pronuncia

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurrido el 8 de mayo de 2026, en el que confirmó detalles sobre su atención médica y expresó condolencias a su familia.

La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria”, precisó.

El comunicado agrega que la información fue difundida en coordinación con los familiares del exdirigente: “Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor”.

En el mismo pronunciamiento, la institución médica manifestó un mensaje de respeto y acompañamiento: “La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados”.

02:20 hsHoy

Expresidentes lamentan la muerte del político

El expresidente César Gaviria, del Partido Liberal, expresó sus condolencias por el fallecimiento del exvicemandatario.

“Mi solidaridad con los familiares y amigos de Germán Vargas Lleras. Lamento profundamente su fallecimiento. Que en paz descanse“, indicó.

El expresidente César Gaviria lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito Partido Liberal
El expresidente César Gaviria lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito Partido Liberal

Así lo hizo también el expresidente Andrés Pastrana, que reconoció el trabajo político del exvicepresidente en Colombia.

Lamento mucho la partida de Germán Vargas Lleras. Fue un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia mis sentidas condolencias”, indicó.

El expresidente Andrés Pastrana lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @AndresPastrana_/X
El expresidente Andrés Pastrana lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @AndresPastrana_/X

El expresidente Ernesto Samper lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, a quien recordó como “jefe político y gobernante”, destacando el impacto de su trayectoria en la vida pública del país. Señaló que “las huellas de su paso por el gobierno quedarán en la memoria del país”, haciendo referencia a su papel en la formulación de leyes, el impulso de obras de infraestructura y el desarrollo de viviendas de interés social.

Samper también resaltó sus capacidades como líder y administrador público, afirmando que estos resultados “serán testigos de sus condiciones de líder y administrador público”. Finalmente, expresó un mensaje de solidaridad con su familia.

El expresidente Ernesto Samper lamentó profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, reconociendo su trayectoria como jefe político y gobernante - crédito @ernestosamperp/X
El expresidente Ernesto Samper lamentó profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, reconociendo su trayectoria como jefe político y gobernante - crédito @ernestosamperp/X
02:19 hsHoy

Integrantes del Gobierno Petro lamentan la muerte de Vargas Lleras

El canciller Yolanda Villavicencio, en representación del Gobierno nacional y de la cartera, lamentó la muerte del exvicepresidente y expresó su solidaridad con sus allegados.

Como canciller de la República de Colombia y en nombre del Gobierno nacional lamento profundamente el fallecimiento del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de duelo y extendemos un mensaje de solidaridad y condolencia @CancilleriaCol”, indicó.

La canciller Yolanda Villavicencio Mapy lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @ryvillavicencio/X
La canciller Yolanda Villavicencio Mapy lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @ryvillavicencio/X

La vicepresidenta Francia Márquez se unió a los mensajes de condolencias por la muerte del excongresista. “Su trayectoria en la vida pública y su trabajo democrático serán recordados por sus copartidarios y por muchos colombianos que reconocen su papel en la historia política del país. En este momento de duelo, acompaño con respeto y solidaridad a sus seres queridos, amistades y allegados. Paz en su memoria”, indicó.

La vicepresidenta Francia Márquez Mina lamentó la muerte de Germán Vargas - crédito @FranciaMarquezM/X
La vicepresidenta Francia Márquez Mina lamentó la muerte de Germán Vargas - crédito @FranciaMarquezM/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, resaltó que, a pesar de las diferencias políticas que lo separaba de Germán Vargas Lleras, siempre reconoció al exvicepresidente como un dirigente “berraco”, con gran carácter y firmeza para enfrentar las dificultades de su vida.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su pesar por la muerte de Germán Vargas Lleras, manifestando que la noticia le generó una "profunda tristeza" - crédito @AABenedetti/X
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su pesar por la muerte de Germán Vargas Lleras, manifestando que la noticia le generó una "profunda tristeza" - crédito @AABenedetti/X
02:19 hsHoy

Murió Germán Vargas Lleras: el exvicepresidente que marcó la política colombiana durante más de tres décadas

El líder político, nacido en Bogotá en 1962, ocupó algunos de los cargos más influyentes del Estado y participó en múltiples procesos electorales y legislativos a lo largo de su carrera pública

El dirigente político nació en Bogotá en 1962 y fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo - crédito Lina Gasca/Colprensa
El dirigente político nació en Bogotá en 1962 y fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Germán Vargas Lleras murió el 8 de mayo de 2026, luego de una trayectoria pública que se extendió por más de tres décadas y que lo llevó a ocupar algunos de los cargos más relevantes del Estado colombiano. Su paso por la política incluyó funciones en el nivel local, legislativo y ejecutivo, además de su participación en campañas presidenciales y su liderazgo en el partido Cambio Radical.

Leer la nota completa
02:19 hsHoy

Murió Germán Vargas Lleras: Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente y destacó su papel en la política colombiana

El jefe de Estado expresó sus condolencias tras el fallecimiento de líder Cambio Radical, al que calificó como un “gladiador” en el debate público

El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras y destacó su legado como figura central en la política colombiana - crédito Jesús Aviles/Infobae
El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras y destacó su legado como figura central en la política colombiana - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unió a la ola de reacciones tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurrido el 8 de mayo de 2026 en Bogotá a los 64 años.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Muerte de Germán Vargas LlerasGermán Vargas LlerasCáncer Germán Vargas LlerasCambio RadicalColombia-Noticias

Últimas noticias

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Una negociación entre dos grandes del Brasileirao se convertiría en una chance para el extremo colombiano, que no es importante para los cariocas

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño

Horas antes del encuentro correspondiente a la fase de grupos del torneo, Acolfutpro dio a conocer que hubo intentos de convencer a jugadores para influir en el desarrollo del encuentro, con el fin de favorecer a personajes vinculados con las apuestas

Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño

La investigación contra Germán Vargas Lleras por parapolítica que fue archivada: hubo falsos testimonios en su contra

El exvicepresidente estuvo bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación

La investigación contra Germán Vargas Lleras por parapolítica que fue archivada: hubo falsos testimonios en su contra

Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro: una rivalidad política que deja huella tras la muerte del exvicepresidente

El fallecimiento del exvicepresidente y la reacción del presidente pusieron sobre la mesa los principales episodios de confrontación que definieron el debate político colombiano en los últimos años

Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro: una rivalidad política que deja huella tras la muerte del exvicepresidente

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

El reguetonero compartirá tarima con Maná, Danny Ocean y Alejandro Fernández el próximo 11 de junio

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fue al programa de Darío Barassi y se enteró en vivo de que su mamá odia a su suegra y a su novia

Fue al programa de Darío Barassi y se enteró en vivo de que su mamá odia a su suegra y a su novia

Deuda pública en Centroamérica: fuerte exposición a mercados internacionales y contrastes en el manejo local

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Bautista Vicuña hizo su primera aparición pública junto a su novia: amor, moda y flashes

Investigadores crean un chip cerebral híbrido: fusionaron 70.000 neuronas vivas con componentes electrónicos

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

Estados Unidos lanzó un ataque contra una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos

Las pequeñas y medianas empresas de Guatemala acceden a más de US$3.3 millones para proyectos sostenibles

Un ciudadano mexicano es detenido en Panamá por solicitud de extradición de Estados Unidos

Miguel Bosé felicita el “cambio palpable e impresionante” en El Salvador tras encuentro con Bukele

DEPORTES

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

La especial presencia de Marcelo Gallardo en el partido entre Banfield y San Martín de Tucumán por la Copa Argentina

Banfield venció por penales a San Martín de Tucumán y se clasificó a los octavos de la Copa Argentina: así está el cuadro

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

El feroz descargo de la esposa de Federico Valverde tras el escándalo en el vestuario del Real Madrid: “¿Quieren ver sangre?”