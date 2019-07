Las repeticiones descubrieron la infracción imperceptible de Lo Celso a Aránguiz, sobre la línea del área grande. Fue un acierto del cuerpo arbitral, aunque con esta determinación crecieron los cuestionamientos: ¿por qué el juez paraguayo no chequeó la acción en la que expulsón a Messi y Medel? ¿Por qué no hizo lo mismo con un posible penal de Aránguiz a Agüero? ¿Por qué del VAR no lo advirtieron del exceso de pulgar en su planchazo al Kun?