Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de lo que ocurra en el duelo entre bogotanos y antioqueños.
Internacional de Bogotá está ilusionado con su clasificación a los playoffs, pues luego de su refundación en diciembre de 2025, por primera vez entró al grupo de los ocho primeros y sueña con dar la pelea por el título, que durante la época de La Equidad fue esquivo en tres ocasiones.
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Así se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay
9 de mayo de 2026
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Wlimar Roldán
- VAR: Never Manjarrez
- Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
América de Cali vs. Santa Fe
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Hora: 8:20 p. m.
- Árbitro: Carlos Ortega
- VAR: Mauricio Pérez
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
10 de mayo de 2026
Once Caldas vs. Junior
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Luis Delgado
- VAR: Leonard Mosquera
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
El “Verdolaga” debuta en las finales del fútbol colombiano
El partido se jugará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será el vallecaucano Carlos Betancur, y en el VAR estará acompañado por el boyacense Fernando Acuña.
El 5 de mayo de 2026, Internacional de Bogotá viene de perder en la última fecha de la fase del todos contra todos ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín.
Pese a ir en ventaja con el gol del uruguayo Fabricio Sanguinetti al 49′ del partido, el “Cardenal” se llevó el triunfo tras remontar con los goles de Hugo Rodallega de tiro penal, de Emmanuel Olivera al 74′ y de Nahuel Bustos al 83′ del partido.
Por su parte, Atlético Nacional cerró su participación como líder del campeonato colombiano, pero cayó por 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, el 1 de mayo de 2026.
El único gol del partido fue de Luis Sánchez al minuto 46 del partido.
En lo que se refiere al más reciente duelo que jugaron bogotanos y antioqueños, hay que ir al 21 de marzo de 2026 en el Atanasio Girardot, cuando el verde goleó por 3-0 a su rival.
Con goles de Juan José Rengifo, de Alfredo Morelos y de Matías Lozano, el equipo dirigido por Diego Arias se llevó el triunfo.