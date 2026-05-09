Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

El verdolaga quiere seguir con su buena regularidad en el campeonato colombiano, tras quedar como líder de la fase del todos contra todos-crédito David Jaramillo/Colprensa

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