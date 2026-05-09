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Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

El verde visita Bogotá con el objetivo de sumar la victoria en el partido de ida ante la revelación del campeonato colombiano

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
El verdolaga quiere seguir con su buena regularidad en el campeonato colombiano, tras quedar como líder de la fase del todos contra todos-crédito David Jaramillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de lo que ocurra en el duelo entre bogotanos y antioqueños.

12:35 hsHoy

Nueva polémica en la Liga BetPlay: Internacional de Bogotá busca sede para los playoffs por hinchas de Atlético Nacional

El conjunto capitalino afronta un problema para la ida de los cuartos de final, en la que será local, debido a una decisión del comité de convivencia y seguridad

Internacional de Bogotá no podrá usar el estadio El Campín para su partido de playoffs frente a Atlético Nacional - crédito Colprensa
Internacional de Bogotá no podrá usar el estadio El Campín para su partido de playoffs frente a Atlético Nacional - crédito Colprensa

Internacional de Bogotá está ilusionado con su clasificación a los playoffs, pues luego de su refundación en diciembre de 2025, por primera vez entró al grupo de los ocho primeros y sueña con dar la pelea por el título, que durante la época de La Equidad fue esquivo en tres ocasiones.

Leer la nota completa
12:14 hsHoy

colombia/deportes/2026/05/09/clasico-de-rojos-en-los-playoffs-de-la-liga-betplay-hora-y-donde-ver-america-de-cali-vs-santa-fe/

11:47 hsHoy

Así se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
En el complemento de los playoffs, América y Santa Fe disputarán el clásico de rojos en Cali-crédito Catalina Olaya/Colprensa

9 de mayo de 2026

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Hora:  6:10 p. m.
  • Árbitro: Wlimar Roldán
  • VAR: Never Manjarrez
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

América de Cali vs. Santa Fe

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Hora:  8:20 p. m.
  • Árbitro: Carlos Ortega
  • VAR: Mauricio Pérez
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

10 de mayo de 2026

Once Caldas vs. Junior

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora:  6:10 p. m.
  • Árbitro: Luis Delgado
  • VAR: Leonard Mosquera
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
11:32 hsHoy

El “Verdolaga” debuta en las finales del fútbol colombiano

-crédito David Jaramillo/Colprensa
El equipo dirigido por el argentino Ricardo Valiño buscará dar la sorpresa ante el verdolaga-crédito David Jaramillo/Colprensa

El partido se jugará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el vallecaucano Carlos Betancur, y en el VAR estará acompañado por el boyacense Fernando Acuña.

El 5 de mayo de 2026, Internacional de Bogotá viene de perder en la última fecha de la fase del todos contra todos ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín.

Pese a ir en ventaja con el gol del uruguayo Fabricio Sanguinetti al 49′ del partido, el “Cardenal” se llevó el triunfo tras remontar con los goles de Hugo Rodallega de tiro penal, de Emmanuel Olivera al 74′ y de Nahuel Bustos al 83′ del partido.

Por su parte, Atlético Nacional cerró su participación como líder del campeonato colombiano, pero cayó por 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, el 1 de mayo de 2026.

El único gol del partido fue de Luis Sánchez al minuto 46 del partido.

En lo que se refiere al más reciente duelo que jugaron bogotanos y antioqueños, hay que ir al 21 de marzo de 2026 en el Atanasio Girardot, cuando el verde goleó por 3-0 a su rival.

Con goles de Juan José Rengifo, de Alfredo Morelos y de Matías Lozano, el equipo dirigido por Diego Arias se llevó el triunfo.

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