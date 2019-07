La relación entre la AFA y la Conmebol llegó este sábado a su punto más crítico. En medio de cartas y reclamos por el arbitraje de Roddy Zambrano y la no intervención del VAR en los dos evidentes penales que el juez no sancionó en favor de la Selección, en la derrota ante Brasil por una de las semifinales de la Copa América, trascendió que el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez, no asistirá al partido entre Argentina y Chile.