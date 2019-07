La victoria de Brasil por 2-0 es un hecho consumado que no va a cambiar, es por ello que la Selección jugará por el tercer puesto ante Chile y la Canarinha se disputará el título con Perú el domingo. Sin embargo, desde el plantel argentino no se olvidan del polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y su no consulta con el VAR.