En esa línea, sentenció: "Que no tengo experiencia está claro. Se cansaron de decirlo y coincido en que es así. Ahora soy otro entrenador. No me las sé todas, pero la oportunidad que me dieron aquí no la tiene mucha gente en su carrera. Yo empecé en lo más alto. Otros tal vez quieran estar acá y no tienen esta oportunidad. Yo la tuve y estoy eternamente agradecido a la AFA. ¿Si estoy capacitado? No sé, pero hoy soy otro entrenador, con otra experiencia, con más partidos encima, con jugadores importantes, selecciones y momentos difíciles. Esto no me da pie a decir si puedo seguir o no, pero yo en la confianza me siento otro entrenador. Desde el primer partido ante Guatemala hasta Brasil hay una gran diferencia en cuanto a plasmar lo que uno quiere en la cancha, lo que pretende de su equipo, saber que se puede cambiar, no seguir solo una línea y saber que el jugador al final es el que decide dentro de la cancha".