"Hay bronca porque hicimos un gran partido. Fue un esfuerzo muy grande que no mereció terminar de esta manera. Ellos se encontraron con el primer gol cuando no lo merecían", comenzó en su análisis el delantero del Barcelona y continuó con una sorpresiva declaración contra la organización: "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que ha nada porque maneja todo Brasil".