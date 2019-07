No es el Cholo Simeone. No es Mauricio Pochettino. Tampoco el Muñeco Gallardo ni el Mellizo Barros Schelotto. En su momento Mauricio Macri había postulado a Jorge Almirón, justo antes de que se lo vinculara con Boca y finalmente tomara las riendas de San Lorenzo, pero el flamante DT del Al Shabab de Arabia Saudita no es su apuntado.