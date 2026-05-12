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Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

El episodio encendió las alarmas entre especialistas, que advierten sobre los efectos de los dispositivos en adolescentes y el riesgo de consumo de estos productos

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Primer plano de dos jóvenes con largo cabello rojizo rizado, mirando a la cámara y haciendo poses. Una hace un signo de paz, la otra un puchero
Las gemelas Scarlett y Olivia Bywood perdieron la conciencia durante seis horas tras consumir un cigarrillo electrónico adulterado con MDMA y spice en Hull

Dos adolescentes británicas de 13 años fueron hospitalizadas en Kingston upon Hull, una ciudad portuaria situada en el noreste de Inglaterra, tras consumir un cigarrillo electrónico adulterado con drogas sintéticas, según informó O Globo. Ambas permanecieron inconscientes durante seis horas después de recibir el dispositivo de manos de otras jóvenes en un parque, lo que ha generado preocupación en la comunidad local y encendió las alertas de las familias sobre los riesgos asociados a estos productos.

Scarlett y Olivia Bywood, hermanas gemelas, perdieron la conciencia minutos después de probar el cigarrillo electrónico sin saber que contenía MDMA y spice, dos sustancias clasificadas como drogas sintéticas con efectos potencialmente graves para la salud. El incidente ocurrió el 29 de abril de 2026 y fue dado a conocer por su madre, Kay Fores, en mayo, lo que originó un debate público sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos y la exposición de menores a sustancias ilícitas.

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Las gemelas recibieron el dispositivo de otras chicas en un parque cercano a su domicilio. Según relató su madre a O Globo, ambas creyeron que se trataba de un cigarrillo electrónico convencional. Diez minutos después de consumirlo, perdieron el conocimiento. Uno de los síntomas más alarmantes fue que una de ellas comenzó a presentar espuma en la boca, como destacó el medio brasileño.

Una vecina que transitaba por el parque detectó la situación y llamó de inmediato a una ambulancia, además de contactar a la familia. Las adolescentes fueron trasladadas rápidamente al Hospital Real de Hull, donde ingresaron inconscientes y bajo supervisión médica intensiva.

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Las gemelas, Scarlett y Olivia Bywood, permanecieron inconscientes durante aproximadamente seis horas tras consumir el cigarrillo electrónico adulterado. El equipo médico del Hospital Real de Hull confirmó la presencia de MDMA y spice en sus organismos mediante análisis toxicológicos, e indicó que este tipo de drogas puede producir efectos especialmente impredecibles y graves en adolescentes, según reportó O Globo.

Primer plano de tres mujeres, una con cabello oscuro en el centro, y dos con cabello rojizo a los lados, todas mirando a cámara; las de los lados sacan la lengua
El Hospital Real de Hull confirmó la presencia de MDMA y spice en las menores tras realizar análisis toxicológicos exhaustivos

En el centro médico, ambas recibieron suero intravenoso y monitoreo constante. Al recuperar la conciencia, presentaban lesiones menores derivadas de la caída durante el desmayo, como un corte en la cabeza y un hematoma facial. Fueron dadas de alta al día siguiente, aunque la madre advirtió que las secuelas emocionales persisten y que las jóvenes no tienen recuerdos claros de lo sucedido.

Estado de salud tras el incidente y advertencias médicas

El personal del Hospital Real de Hull enfatizó que la combinación de MDMA y spice puede tener consecuencias especialmente peligrosas en menores de edad, debido a la vulnerabilidad de su sistema nervioso y la dificultad para anticipar reacciones adversas. La rápida intervención de una vecina y la atención médica oportuna evitaron potenciales daños irreversibles.

Según la madre, Kay Fores, la experiencia dejó a las gemelas con miedo y confusión. “No sabían nada sobre estos cigarrillos electrónicos, solo los recibieron y los probaron”, declaró a O Globo. Fores señaló que tras el episodio, Scarlett y Olivia aún presentan ansiedad y no recuerdan detalles del incidente.

La familia anunció que presentará una denuncia formal ante la policía local para que se investigue la procedencia del cigarrillo adulterado y quiénes lo distribuyeron. La madre destacó que confía en que sus hijas no volverán a aceptar dispositivos de origen desconocido.

En 2025, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido registró más de 1.200 casos de intoxicación por cigarrillos electrónicos manipulados, un incremento del 30% (Foto cortesía Ministerio de Salud)
En 2025, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido registró más de 1.200 casos de intoxicación por cigarrillos electrónicos manipulados, un incremento del 30% (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El caso provocó una amplia repercusión en redes sociales y medios locales, donde numerosos usuarios calificaron el hecho como una “acción irresponsable” y manifestaron su apoyo a la familia Bywood. Diversas publicaciones hicieron hincapié en el peligro de compartir o aceptar cigarrillos electrónicos de procedencia dudosa, y subrayaron la necesidad de reforzar los controles sobre el acceso de menores a estos productos.

La difusión del incidente por parte de O Globo y otros medios internacionales busca prevenir nuevos casos y sensibilizar a la sociedad sobre el creciente riesgo de dispositivos electrónicos adulterados con drogas sintéticas. Autoridades sanitarias del Reino Unido han advertido en informes recientes sobre el aumento de casos de intoxicación en adolescentes relacionados con cigarrillos electrónicos intervenidos ilegalmente.

Según Kay Fores, la pronta reacción de la vecina y la atención recibida en el Hospital Real de Hull fueron determinantes para evitar consecuencias fatales, lo que resalta la importancia de una intervención rápida ante emergencias de este tipo.

Contexto y antecedentes de incidentes similares en el Reino Unido

En los últimos años, el Reino Unido ha registrado un incremento en los casos de intoxicación por consumo de cigarrillos electrónicos adulterados, especialmente entre adolescentes.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, durante 2025 se reportaron más de 1.200 casos de intoxicación relacionados con dispositivos electrónicos manipulados, un aumento del 30% respecto al año anterior. Las autoridades han reforzado las campañas informativas y los controles sobre la venta de estos productos, alertando sobre el uso de sustancias como el spice, un cannabinoide sintético asociado a efectos neurológicos graves.

Primer plano de una mujer adulta con cabello oscuro y dos niñas pelirrojas, aparentemente gemelas, todas haciendo una pose de labios fruncidos
Organismos de protección del menor intensifican advertencias a padres y educadores sobre el riesgo de aceptar dispositivos electrónicos de origen desconocido

El caso de las hermanas Bywood se suma a una serie de episodios recientes que han motivado la intervención de organismos de protección del menor y la intensificación de las advertencias a padres y educadores para limitar el acceso de adolescentes a cigarrillos electrónicos y sensibilizar sobre los riesgos de aceptar productos de origen no verificado.

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