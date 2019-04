— ¿No?

— No, yo no me pude ir de viaje de egresados, no podía salir un sábado. No es la normalidad. Desde chico no se vive en la normalidad. Esas son cosas que te perdés, que vas dejando de lado. Yo vivía en una pensión a los 13 años con mi familia a mil kilómetros y no tenía un mango para comprarme el pasaje o comprárselo a ellos y no lo podía ver. Entonces, no es la normalidad. Ahí como digo esto, sé que hay mucha gente que la pasa mucho peor. Alejo todo esto. Pero normal, el jugador de fútbol no es nunca. Ni desde chico. El que quiere llegar a lo alto, el que quiere llegar a primera, tiene que dejar muchas cosas de lado. Empezando desde ahí. El crecimiento que yo tuve, que tuvimos los jugadores de fútbol… Un jugador de fútbol de 17 años es mucho más maduro que cualquier chico de 17 años. Por más que juegue en primera o no. Te ponés a hablar y es mucho más maduro. Entonces, no, no es normal nunca.