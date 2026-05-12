Colombia

La caída de ceniza del volcán Puracé activó la alerta amarilla en Cauca

Las medidas recientes buscan evitar problemas sanitarios y pérdidas económicas para los habitantes, mientras expertos monitorizan la situación de manera constante

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El volcán Puracé mantiene estado de alerta naranja por incremento de actividad sísmica y emisiones de ceniza en el Cauca - crédito @sgcol / X
Un aumento en la actividad volcánica ha generado columnas de material que han afectado la vida diaria y la economía de varias comunidades, mientras técnicos mantienen el monitoreo y la alerta preventiva en la región - crédito @sgcol / X

La caída de ceniza del volcán Puracé en zonas rurales del departamento de Cauca ha activado la alerta de las autoridades y ha modificado la rutina de los habitantes de la región.

El monitoreo oficial se mantiene en alerta amarilla y no existen indicios de una erupción inminente, según información oficial, suministrada a El Tiempo.

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La declaración de alerta amarilla se produjo luego de que, desde la madrugada del sábado 9 de mayo, se observaron densas columnas de ceniza en veredas como Cristales y Puente Tierra, la cabecera municipal de Puracé y varios puntos de Popayán.

Este fenómeno afecta cultivos, proyectos productivos y la vida cotidiana en estas comunidades, aunque las autoridades subrayan que no existe un riesgo inmediato de erupción.

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Durante las últimas setenta y dos horas, el volcán Puracé, integrante de la cadena volcánica Los Coconucos, ha presentado un aumento en su actividad. Testigos relataron al medio citado que la presencia de ceniza era visible en zonas rurales y que muchos residentes confundieron estas emisiones con humo.

Los episodios recientes, según autoridades y expertos, han derivado en la activación de protocolos especiales de vigilancia.

Mapa de amenaza Volcán Puracé - crédito Servicio Geológico Colombiano
Mapa de amenaza Volcán Puracé - crédito Servicio Geológico Colombiano

La caída de ceniza se ha extendido en sectores del departamento de Cauca, transformando el paisaje habitual en localidades como Puracé y Popayán.

Actividad volcánica y nivel de alerta

El Servicio Geológico Colombiano, la principal autoridad científica en materia volcánica del país, y la alcaldía de Puracé informaron que la caída de ceniza corresponde a escenarios previstos dentro del actual nivel de alerta amarilla para Los Coconucos.

Técnicos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán han registrado un aumento moderado en la actividad volcánica, con emisiones de ceniza y dióxido de azufre, así como cambios térmicos y procesos de deformación volcánica en el cráter, de acuerdo con reportes satelitales y boletines técnicos.

Jaime Raigoza, coordinador del observatorio, señaló a El Tiempo que estas emisiones se relacionan con episodios de tremor continuo, un tipo de señal sísmica que refleja el movimiento de fluidos en el interior del volcán.

En los monitoreos se observan bajos niveles de sismicidad, aunque persiste el tremor, lo que no implica aumento significativo de energía”, detalló Raigoza.

Las autoridades ordenan el cierre temporal de áreas turísticas y refuerzan el monitoreo con nuevos cenizómetros en Puracé y Coconuco - crédito @sgcol / X
La caída del material ha modificado costumbres, afectado la salud y obligado a la población a incrementar medidas de protección y a seguir las comunicaciones de las autoridades - crédito @sgcol / X

Las autoridades enfatizan que, aunque el fenómeno podría prolongarse durante varios días, no existen señales que permitan anticipar una erupción inmediata. El monitoreo técnico permanece activo y los especialistas aconsejan a la población informarse únicamente a través de canales oficiales.

Consecuencias para la comunidad y recomendaciones oficiales

La caída de ceniza afecta principalmente a la agricultura y la economía local. La alcaldía de Puracé informó a El Tiempo que la ceniza ha ocasionado daños en cultivos de fresa y papa, además de perjudicar proyectos de piscicultura en el municipio.

El alcalde Jorge Andrade recomendó a los habitantes el uso de tapabocas, evitar consumir agua posiblemente contaminada y acatar de manera estricta las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Las autoridades advierten sobre la importancia de no acercarse a las zonas altas del volcán, sobre todo en los cráteres Puracé, Piocollo y Curiquinga, e insisten en mantenerse informados únicamente por fuentes oficiales.

Aunque la presencia de ceniza y gases ha sido visible, el Servicio Geológico Colombiano y la administración local recalcan a la comunidad que la situación permanece bajo control gracias al monitoreo especializado.

Tanto las autoridades municipales como los equipos técnicos señalan que la alerta amarilla constituye una medida preventiva ante variaciones en la actividad volcánica, sin que esto signifique que se anticipe una erupción.

Las autoridades científicas informan que la vigilancia sobre el volcán se mantiene debido a la persistencia de movimientos internos y liberación de gases, mientras se recomienda a la población seguir las indicaciones oficiales - crédito Servicio Geológico Colombiano
Las autoridades científicas informan que la vigilancia sobre el volcán se mantiene debido a la persistencia de movimientos internos y liberación de gases, mientras se recomienda a la población seguir las indicaciones oficiales - crédito Servicio Geológico Colombiano

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos sanitarios y económicos mientras se mantenga el fenómeno.

El monitoreo técnico del volcán Puracé continúa bajo vigilancia oficial y las autoridades confirmaron que cualquier cambio relevante en el comportamiento del volcán será informado oportunamente.

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