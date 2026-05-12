Crimen y Justicia

Dos mujeres se enviaron una encomienda de Salta a Tucumán con 48 kilos de marihuana y las detuvieron

La droga fue descubierta por la policía local en la Ruta Nacional 34. Hicieron un seguimiento del envío hasta que lograron arrestar a las sospechosas

Guardar
Google icon
Dos policías y un perro detector posan frente a una pared naranja, con múltiples paquetes rectangulares de droga envueltos en plástico sobre un toldo negro
Agentes de la Policía de Tucumán junto a la marihuana incautada, tras una operación que resultó en la detención de dos mujeres y la incautación de 48 kilos de drogas.

La Policía de la provincia de Tucumán incautó más de 48 kilos de marihuana que eran transportados en dos encomiendas y detuvo a dos mujeres. De acuerdo con la investigación, las sospechosas se enviaron la droga a sí mismas desde Salta a través de una empresa de envíos, para luego retirarla en la provincia tucumana. Sin embargo, el plan falló.

Según comunicó oficialmente el gobierno de esa provincia, el hallazgo fue concretado por agentes del Puesto Fronterizo 7 de Abril, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 el 7 de mayo pasado, en el marco del Operativo Lapacho 2026.

PUBLICIDAD

Allí, efectivos policiales detectaron cinco encomiendas transportadas por la empresa Vía Cargo, que tenían origen en Orán, provincia de Salta, y cuyo destino final era Tucumán.

Tras la inspección, se encontraron 46 envoltorios rectangulares con marihuana compactada oculta entre prendas de vestir. El operativo fue supervisado por el director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra.

PUBLICIDAD

“A partir del hallazgo, y bajo directivas de la jueza federal Fabiola Padín, del Juzgado Federal N°3 de Tucumán, se dispuso avanzar con una investigación bajo la modalidad de entrega vigilada. El trabajo se realizó de manera conjunta entre efectivos de la Policía Federal Argentina y personal de la División de Drogas Peligrosas (DIDROP), con el objetivo de identificar a los responsables" del envío y la recepción de la encomienda.

Al arribar las encomiendas a una empresa de transporte en el centro de San Miguel de Tucumán, dos mujeres se presentaron para retirarlas y firmaron el acta de entrega. De inmediato, fueron interceptadas e identificadas como destinatarias y remitentes del envío.

“Como resultado de las tareas investigativas, se logró la detención tanto del destinatario como del remitente de las encomiendas, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737″, comunicaron.

En respuesta a la consulta sobre antecedentes de las involucradas, las autoridades indicaron que se aguarda el informe de la provincia de Salta, de donde son oriundas las detenidas.

“Desde la fuerza destacaron que la investigación continúa bajo supervisión de la Justicia Federal y remarcaron los resultados positivos obtenidos en la lucha contra el narcotráfico en la provincia”, precisaron.

Durante el operativo también se secuestraron celulares, dinero y anotaciones que aportarían elementos de prueba a la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La investigación permanece bajo supervisión de la Justicia Federal y se llevan adelante otras medidas ordenadas por el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, a cargo del doctor Díaz Vélez, y la Fiscalía Federal N° 1.

La policía destacó que el 90% del procedimiento fue desarrollado por personal de Unidades Especiales en los puestos fronterizos, mientras que la entrega vigilada y el seguimiento estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas con colaboración de la Policía Federal Argentina.

Dos mujeres esposadas, con la espalda hacia el frente, flanqueadas por dos policías uniformados. Al frente, cinco paquetes grandes de marihuana empaquetada
Efectivos de la Policía de Tucumán incautaron 48 kilos de marihuana y detuvieron a dos mujeres en un operativo contra el narcotráfico

“En la fecha estamos coronando con éxito una investigación. Un procedimiento iniciado el día jueves pasado en horas de la noche cuando personal de Unidades Especiales a cargo del comisario general Ferreyra interceptó un vehículo de transporte de encomiendas que entre todos los bultos llevaba cinco bultos, los cuales tenían ropa y en su interior envuelto con estas prendas de vestir, picaduras de marihuana que arrojaron un peso de 48 kilos y medio”, declaró el comisario general Jorge Nacusse, titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP).

Asimismo, Nacusse señaló que tomó intervención el Juzgado Federal N° 3, el cual dio directivas precisas de realizar un seguimiento de entrega vigilada, secuestro de la sustancia y secreto sumario.

En ese sentido, detalló: “Esta encomienda se dirigía previo paso por Buenos Aires y retornar a la provincia de Tucumán. Se hace referencia que venía desde Orán, Salta”.

“Hemos contado con la colaboración del personal de la Policía Federal que ha hecho el seguimiento hasta Buenos Aires y nuevamente a esta provincia. Y ya una vez que ya estaba nuevamente en San Miguel de Tucumán, el personal de Didrop Este se hizo cargo de la vigilancia de las encomiendas hasta la llegada de las personas que figuraban como destinatarias”, remarcó la autoridad policial.

“De esta manera se ha logrado desarticular completamente esta pequeña organización que traía drogas desde Orán, Salta hasta Tucumán. También se han encontrado otros elementos de prueba como celulares, dinero, anotaciones que son de muchísima utilidad para la causa”, agregó.

Temas Relacionados

Tucumánnarcotráficomarihuanaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque se preocupaba por él”, aseguró un testigo

El debate oral se reanuda este martes con testimonios que ahondarán cómo era el estado de salud del Diez en el último tiempo. Podría volver a declarar Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque se preocupaba por él”, aseguró un testigo

Descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil en una cárcel de Santa Fe

El hallazgo se produjo durante una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. El socavón tiene 70 centímetros y está ubicado en los baños de los patios externos

Descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil en una cárcel de Santa Fe

El gobierno de Córdoba demandará a Sergio Maldonado porque trató de “mentiroso” y “coimero” a un agente de la Policía Caminera

El hermano de Santiago Maldonado difundió un video en donde le dijo a un uniformado “vos venís a coimear, acá”. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ordenó avanzar con las acciones legales luego del rechazo de una carta documento enviada por la autoridad provincial

El gobierno de Córdoba demandará a Sergio Maldonado porque trató de “mentiroso” y “coimero” a un agente de la Policía Caminera

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

La víctima, de 21 años, fue asaltada cuando regresaba de la facultad. El ahora detenido, Matías Ezequiel Daller, es apuntado como autor del disparo que mató al universitario

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

La anestesista y su ex jefe Hernán Boveri enfrentarán una audiencia clave ante la Cámara Criminal el mes próximo. Documentos en el expediente revelan un sensor tomado del Hospital Italiano esencial para controlar el estado de sedación profunda al que se sometían

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

DEPORTES

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

La “batalla por el futuro” de la Fórmula 1 entre los equipos y la FIA en medio de las críticas por los cambios de reglamento

TELESHOW

Pampita en Miami recién separada de Martín Pepa: descanso, estilo y un nuevo capítulo personal

Pampita en Miami recién separada de Martín Pepa: descanso, estilo y un nuevo capítulo personal

Nati Jota habló después de la tensa entrevista con Estanislao Bachrach: “Hago mi trabajo lo mejor posible”

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Alejandra Maglietti contó una desopilante anécdota en un gimnasio: “Me fui chorreando aceite”

La confesión de Sofía Gala sobre su adolescencia y el vínculo con Moria Casán: “Me escapaba mucho de casa”

INFOBAE AMÉRICA

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Judicatura de Ecuador admitió que la custodia de una jueza asesinada no estaba operativa

Daniel Noboa viajará a Washington con una agenda cargada de visitas al Capitolio, la OEA y el BID

Autoridades emiten alerta sanitaria en este estado por calor extremo y riesgo de deshidratación

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia declaró ante la Fiscalía por la compra de crudo con presunto sobreprecio