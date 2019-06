Scaloni aseguró que el plantel ya conoce al equipo titular pero que prefirió no informarlo ante los medios para no "darle una ventaja" a Qatar. Además, elogió el rendimiento que mostró el tridente que conformaron Lautaro Martínez, Sergio Agüero y Messi durante algunos minutos ante Paraguay: "Generamos una especie de incertidumbre en el rival. No tanto a nivel de generar porque no recuerdo situaciones de gol, pero sí estaban preocupados. Eso se genera cuando jugás con tantos jugadores ofensivos. Una de las claves puede ser esa".