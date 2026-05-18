Colombia

Comunidad de Soacha intentó tomar “justicia por mano propia” con un abusador sexual: hubo enfrentamientos con la Policía

Los hechos ocurrieron en el barrio San Antonio, donde numerosos vecinos reaccionaron frente a un ciudadano acusado de delitos, lo que llevó a confrontaciones con la fuerza pública tras la viralización de grabaciones en línea

Guardar
Google icon
Videos en redes sociales capturaron el momento en que decenas de personas rodearon y agredieron un vehículo policial en Soacha - crédito @ColombiaOscura/X

La comunidad de Soacha, Cundinamarca experimentó un episodio de máxima tensión la mañana del domingo 17 de mayo, cuando un grupo numeroso de vecinos intentó tomar la justicia por mano propia contra un individuo señalado de abuso.

La intervención de la Policía Nacional fue inmediata e intensificó el clima de disturbio en el sector de San Antonio, comuna 1.

PUBLICIDAD

En grabaciones difundidas ampliamente en redes sociales, se aprecia cómo decenas de personas rodearon un vehículo policial mientras los uniformados trataban de resguardar al presunto abusador.

El ambiente rápidamente se tornó hostil, desencadenando enfrentamientos directos entre la fuerza pública y quienes exigían una acción más contundente.

PUBLICIDAD

La comunidad de Soacha, Cundinamarca, vivió disturbios tras el intento de linchamiento de un presunto abusador en el barrio San Antonio - crédito Captura video Colombia Oscura
La comunidad de Soacha, Cundinamarca, vivió disturbios tras el intento de linchamiento de un presunto abusador en el barrio San Antonio - crédito Captura video Colombia Oscura

Según lo que muestra el video compartido, el intento de linchamiento fue el detonante para que la Policía actuara con rapidez y trasladara al señalado fuera del alcance de la multitud.

Los agentes se vieron obligados a emplear medidas de control para dispersar a los presentes y evitar que la situación escalara aún más.

Lo sucedido generó una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde los usuarios expresaron posturas encontradas frente al proceder tanto de los habitantes como de la autoridad.

“Todo mal. Si ya llegó la policía, ¿por qué recurrir a la violencia? Además se quejan de la violencia y los crímenes y son igual de violentos y criminales cuando piden justicia. Todo mal. El mundo al revés!“; ”Ahora los criminales están protegidos por la banda criminal y de gamines que el mismo paga la seguridad y protección, hasta ahora los ministros y el gobierno no le ponen atención a esa bomba atómica que está por explotar, estamos a portas de una guerra civil"; “Esto es lo que más indigna, la Policía arremete con toda contra las personas de a pie y listo hay ocasiones en las que se ven obligados a usar la fuerza pero siempre contra el ciudadano lo hacen de manera desmedida, e cambio contra el criminal garantizan sus derechos siempre!”; “Apoyo la paloterapia pero lo que pasó en Terreros allá en Soacha donde intentaron linchar a un menor y su familia supuestamente por un abuso sexual de una menor que no existió lo pone a uno a dudar cuando hacen estas acusaciones. Hay que estar muy seguros antes de proceder”: fueron algunos de los mensajes.

Los disturbios en San Antonio, Soacha, surgieron luego de que vecinos intentaran hacer justicia por su propia mano - crédito Captura video Colombia Oscura
Los disturbios en San Antonio, Soacha, surgieron luego de que vecinos intentaran hacer justicia por su propia mano - crédito Captura video Colombia Oscura

Cayó mujer que le pedía dinero a un uniformado de la Policía a cambio de no publicar sus videos íntimos

La captura de una mujer acusada de extorsión en el municipio de Venecia (Antioquia) se produjo tras una operación del grupo Gaula de la Policía Nacional, que intervino cuando la señalada intentaba recibir el pago exigido a su expareja, un miembro activo de la institución.

La víctima, integrante de la Policía, denunció que su expareja lo presionaba económicamente, exigiéndole 500.000 pesos colombianos a cambio de no difundir videos de carácter íntimo obtenidos durante su relación sentimental.

El grupo Gaula organizó un encuentro, durante el cual se concretó la entrega del dinero bajo vigilancia, permitiendo así la captura en flagrancia de la presunta extorsionista.

Las autoridades barajan la posibilidad de extorsión o amenazas como motivo del ataque en inmediaciones de la sede del Inpec y del Concejo de Bogotá - crédito Colprensa
La expareja sentimental del patrullero quedó en manos de las autoridades tras citarlo para exigirle la entrega de medio millón de pesos con el fin de no difundir el material a través de las redes sociales- crédito Colprensa

Desde la comandancia de Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz detalló que la intervención fue resultado de una denuncia directa y la labor de inteligencia. En palabras del oficial, la acción permitió la “materialización de la captura en flagrancia de esta persona” justo en el momento en que pretendía recibir el monto exigido.

Tras la detención, la señalada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, donde se iniciará el proceso legal con las audiencias de imputación de cargos y la presentación del material probatorio.

La Policía reiteró su compromiso de reforzar las acciones operativas para prevenir y sancionar estos delitos, especialmente aquellos que afectan la privacidad y seguridad personal de los ciudadanos.

Temas Relacionados

Enfrentamiento Policía y comunidadBarrio San AntonioAbusador sexualSoachaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, habría sido atacada con armas de largo alcance: autoridades investigan

Las autoridades atribuyen la más reciente ola de hostigamientos contra instalaciones policiales y militares en la región a presuntos integrantes del ELN, mientras permanece la restricción nocturna de movilidad para la población

Estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, habría sido atacada con armas de largo alcance: autoridades investigan

Gustavo Petro acusó a expresidente del Senado de sabotear ley que proponía reducir impuestos a empresas en Colombia

El presidente de Colombia criticó a Efraín Cepeda por no aprobar una ley impulsada por el Gobierno que buscaba reducir el impuesto a las empresas productivas

Gustavo Petro acusó a expresidente del Senado de sabotear ley que proponía reducir impuestos a empresas en Colombia

Fiscalía envía a la cárcel a 18 presuntos miembros del Tren de Aragua en Santander, por más de 20 asesinatos en la región

Los individuos fuern señalados de formar parte de una estructura criminal que estaría relacionada con múltiples casos de homicidio y actividades ilícitas en varias ciudades de este departamento

Fiscalía envía a la cárcel a 18 presuntos miembros del Tren de Aragua en Santander, por más de 20 asesinatos en la región

Ante un posible ‘fraude’ en las elecciones, Gustavo Petro pidió a los colombianos que se inscriban como testigos electorales: “Millones de ciudadanos a inscribirse”

El mandatario insistió en la participación ciudadana ante sus inquietudes sobre la verificación independiente de los resultados electorales del 31 de mayo

Ante un posible ‘fraude’ en las elecciones, Gustavo Petro pidió a los colombianos que se inscriban como testigos electorales: “Millones de ciudadanos a inscribirse”

Polémica por aparición de nuevas imágenes en prisión de alias Negro Ober, cabecilla de Los Rastrojos Costeños: tendría acceso a aparatos tecnológicos

Las fotografías que muestran al líder delincuencial en su celda generaron una ola de cuestionamientos sobre los controles en centros de reclusión y el manejo de personas privadas de la libertad en Colombia

Polémica por aparición de nuevas imágenes en prisión de alias Negro Ober, cabecilla de Los Rastrojos Costeños: tendría acceso a aparatos tecnológicos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Deportes

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”

Santa Fe vs. Platense: hora y dónde ver el partido donde el León se juega la vida en la Copa Libertadores

Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026