Comunidad de Soacha intentó tomar “justicia por mano propia” con un abusador sexual: hubo enfrentamientos con la Policía

Videos en redes sociales capturaron el momento en que decenas de personas rodearon y agredieron un vehículo policial en Soacha - crédito @ColombiaOscura/X

La comunidad de Soacha, Cundinamarca experimentó un episodio de máxima tensión la mañana del domingo 17 de mayo, cuando un grupo numeroso de vecinos intentó tomar la justicia por mano propia contra un individuo señalado de abuso.

La intervención de la Policía Nacional fue inmediata e intensificó el clima de disturbio en el sector de San Antonio, comuna 1.

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En grabaciones difundidas ampliamente en redes sociales, se aprecia cómo decenas de personas rodearon un vehículo policial mientras los uniformados trataban de resguardar al presunto abusador.

El ambiente rápidamente se tornó hostil, desencadenando enfrentamientos directos entre la fuerza pública y quienes exigían una acción más contundente.

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La comunidad de Soacha, Cundinamarca, vivió disturbios tras el intento de linchamiento de un presunto abusador en el barrio San Antonio - crédito Captura video Colombia Oscura

Según lo que muestra el video compartido, el intento de linchamiento fue el detonante para que la Policía actuara con rapidez y trasladara al señalado fuera del alcance de la multitud.

Los agentes se vieron obligados a emplear medidas de control para dispersar a los presentes y evitar que la situación escalara aún más.

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Lo sucedido generó una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde los usuarios expresaron posturas encontradas frente al proceder tanto de los habitantes como de la autoridad.

“Todo mal. Si ya llegó la policía, ¿por qué recurrir a la violencia? Además se quejan de la violencia y los crímenes y son igual de violentos y criminales cuando piden justicia. Todo mal. El mundo al revés!“; ”Ahora los criminales están protegidos por la banda criminal y de gamines que el mismo paga la seguridad y protección, hasta ahora los ministros y el gobierno no le ponen atención a esa bomba atómica que está por explotar, estamos a portas de una guerra civil"; “Esto es lo que más indigna, la Policía arremete con toda contra las personas de a pie y listo hay ocasiones en las que se ven obligados a usar la fuerza pero siempre contra el ciudadano lo hacen de manera desmedida, e cambio contra el criminal garantizan sus derechos siempre!”; “Apoyo la paloterapia pero lo que pasó en Terreros allá en Soacha donde intentaron linchar a un menor y su familia supuestamente por un abuso sexual de una menor que no existió lo pone a uno a dudar cuando hacen estas acusaciones. Hay que estar muy seguros antes de proceder”: fueron algunos de los mensajes.

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Los disturbios en San Antonio, Soacha, surgieron luego de que vecinos intentaran hacer justicia por su propia mano - crédito Captura video Colombia Oscura

Cayó mujer que le pedía dinero a un uniformado de la Policía a cambio de no publicar sus videos íntimos

La captura de una mujer acusada de extorsión en el municipio de Venecia (Antioquia) se produjo tras una operación del grupo Gaula de la Policía Nacional, que intervino cuando la señalada intentaba recibir el pago exigido a su expareja, un miembro activo de la institución.

La víctima, integrante de la Policía, denunció que su expareja lo presionaba económicamente, exigiéndole 500.000 pesos colombianos a cambio de no difundir videos de carácter íntimo obtenidos durante su relación sentimental.

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El grupo Gaula organizó un encuentro, durante el cual se concretó la entrega del dinero bajo vigilancia, permitiendo así la captura en flagrancia de la presunta extorsionista.

La expareja sentimental del patrullero quedó en manos de las autoridades tras citarlo para exigirle la entrega de medio millón de pesos con el fin de no difundir el material a través de las redes sociales- crédito Colprensa

Desde la comandancia de Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz detalló que la intervención fue resultado de una denuncia directa y la labor de inteligencia. En palabras del oficial, la acción permitió la “materialización de la captura en flagrancia de esta persona” justo en el momento en que pretendía recibir el monto exigido.

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Tras la detención, la señalada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, donde se iniciará el proceso legal con las audiencias de imputación de cargos y la presentación del material probatorio.

La Policía reiteró su compromiso de reforzar las acciones operativas para prevenir y sancionar estos delitos, especialmente aquellos que afectan la privacidad y seguridad personal de los ciudadanos.

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