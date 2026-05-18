Cruz Azul vs Pumas: dónde se jugará la Final de Ida del Clausura 2026

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)

Cruz Azul y Pumas se verán las caras en la Gran Final del Clausura 2026. El partido de vuelta se disputará el domingo en la cancha de Ciudad Universitaria, mientras que la sede para la ida del próximo jueves sigue siendo una incertidumbre, pues el equipo cementero busca no salir de la Ciudad de México.

Cabe recordar que La Máquina juega sus encuentros de local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Sin embargo, durante toda la Liguilla, el equipo utilizó el Estadio Banorte, pero en esta oportunidad no tendrá acceso a esa sede, ya que el recinto fue entregado a la FIFA para el Mundial 2026.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Ida de la Fina se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes

Aunque todavía no es oficial, todo parece indicar que Cruz Azul jugará de local la Final contra Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. De acuerdo con periodistas como León Lecanda o Ike Carrera, el club cementero ya tiene un acuerdo cerrado con la Liga MX y con la Familia Cosío por la renta del inmueble.

“A falta de oficializarse, Cruz Azul será local en la Final-I en el Ciudad de los Deportes. El acuerdo está casi cerrado con Liga MX y familia Cosío. Si se concreta, sería clave para un CAZ que habría jugado toda la Liguilla en CDMX (Banorte y CDD) por la gestión de la directiva”, escribió León Lecanda en su cuenta de X(antes Twitter).

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Cabe señalar que el Estadio Ciudad de los Deportes se ha consolidado como un espacio donde la afición de Cruz Azul ha encontrado un fuerte sentido de pertenencia. Aunque el equipo no ha logrado conquistar títulos en ese recinto, la relación entre la hinchada y el estadio ha crecido con el paso de los partidos.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Gran Final del Clausura 2026?

La clasificación de Cruz Azul a la final ha estado marcada por una serie de resultados favorables desde la llegada de Joel Huiqui como técnico, quien asumió el cargo en la última fecha de la fase regular. La confianza del plantel y el ambiente en el vestidor cambiaron, reflejándose en el terreno de juego con victorias contundentes.

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El primer triunfo de la nueva etapa fue un contundente 4-1 sobre Necaxa. Ya en la Liguilla, el equipo superó al Atlas con marcador de 4-2 y en las semifinales logró imponerse a Chivas por 4-3. Este desempeño permitió a Cruz Azul mantener la racha positiva y asegurar su lugar en la lucha por el título.

Los jugadores de Pumas UNAM celebran su clasificación a la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

En cuanto a Pumas, el equipo dirigido por Efraín Juárez cerró la fase regular en la primera posición de la tabla general. Esta condición fue clave en la Liguilla, donde eliminó a América tras un empate global de 6-6 en cuartos de final y a Pachuca en semifinales tras igualar 1-1. En ambos casos, la clasificación se definió gracias a la ventaja de posición en la tabla.

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