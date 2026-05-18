México Deportes

Cruz Azul vs Pumas: dónde se jugará la Final de Ida del Clausura 2026

El campeón se definirá el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario

Guardar
Google icon
Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)
Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)

Cruz Azul y Pumas se verán las caras en la Gran Final del Clausura 2026. El partido de vuelta se disputará el domingo en la cancha de Ciudad Universitaria, mientras que la sede para la ida del próximo jueves sigue siendo una incertidumbre, pues el equipo cementero busca no salir de la Ciudad de México.

Cabe recordar que La Máquina juega sus encuentros de local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Sin embargo, durante toda la Liguilla, el equipo utilizó el Estadio Banorte, pero en esta oportunidad no tendrá acceso a esa sede, ya que el recinto fue entregado a la FIFA para el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Ida de la Fina se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes

Aunque todavía no es oficial, todo parece indicar que Cruz Azul jugará de local la Final contra Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. De acuerdo con periodistas como León Lecanda o Ike Carrera, el club cementero ya tiene un acuerdo cerrado con la Liga MX y con la Familia Cosío por la renta del inmueble.

“A falta de oficializarse, Cruz Azul será local en la Final-I en el Ciudad de los Deportes. El acuerdo está casi cerrado con Liga MX y familia Cosío. Si se concreta, sería clave para un CAZ que habría jugado toda la Liguilla en CDMX (Banorte y CDD) por la gestión de la directiva”, escribió León Lecanda en su cuenta de X(antes Twitter).

PUBLICIDAD

Cabe señalar que el Estadio Ciudad de los Deportes se ha consolidado como un espacio donde la afición de Cruz Azul ha encontrado un fuerte sentido de pertenencia. Aunque el equipo no ha logrado conquistar títulos en ese recinto, la relación entre la hinchada y el estadio ha crecido con el paso de los partidos.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Gran Final del Clausura 2026?

La clasificación de Cruz Azul a la final ha estado marcada por una serie de resultados favorables desde la llegada de Joel Huiqui como técnico, quien asumió el cargo en la última fecha de la fase regular. La confianza del plantel y el ambiente en el vestidor cambiaron, reflejándose en el terreno de juego con victorias contundentes.

El primer triunfo de la nueva etapa fue un contundente 4-1 sobre Necaxa. Ya en la Liguilla, el equipo superó al Atlas con marcador de 4-2 y en las semifinales logró imponerse a Chivas por 4-3. Este desempeño permitió a Cruz Azul mantener la racha positiva y asegurar su lugar en la lucha por el título.

Los jugadores de Pumas UNAM celebran su clasificación a la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Los jugadores de Pumas UNAM celebran su clasificación a la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

En cuanto a Pumas, el equipo dirigido por Efraín Juárez cerró la fase regular en la primera posición de la tabla general. Esta condición fue clave en la Liguilla, donde eliminó a América tras un empate global de 6-6 en cuartos de final y a Pachuca en semifinales tras igualar 1-1. En ambos casos, la clasificación se definió gracias a la ventaja de posición en la tabla.

Temas Relacionados

Cruz AzulPumasEstadio Ciudad de los DeportesFinalClausura 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Pumas eliminó a los Tuzos gracias a un golazo de tiro libre por parte de Jordan Carrillo, con el cual consiguieron su pase a la siguiente ronda

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Samuel García invita a suecos para viajar a Monterrey y ver el partido vs Túnez del Mundial 2026

Suecia jugará en la Sultana del Norte al próximo 14 de junio con figuras del tamaño de Viktor Gyokeres y Alexander Isak, entre otros

Samuel García invita a suecos para viajar a Monterrey y ver el partido vs Túnez del Mundial 2026

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Efraín Juárez y Joel Huiqui estarán en los banquillos de la Gran Final del Clausura 2026

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Selección mexicana de voleibol de playa se lleva la medalla de oro el Tour NORCECA 2026 celebrado en Nicaragua

En menos de una semana, México suma su segunda presea dentro del tour tras haber obtenido la de bronce hace una semana en la tercer etapa

Selección mexicana de voleibol de playa se lleva la medalla de oro el Tour NORCECA 2026 celebrado en Nicaragua

La última vez que Pumas fue campeón, Joel Huiqui estuvo presente en el equipo rival

El Club Universidad Nacional obtuvo su último título en 2011, donde vencieron al Monarcas Morelia en el Estadio Olímpico Universitario

La última vez que Pumas fue campeón, Joel Huiqui estuvo presente en el equipo rival
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Marina asegura tonelada y media de presunta cocaína que transportaban frente a costas de Chiapas: hay cinco detenidos

UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

ENTRETENIMIENTO

Raquel Bigorra narra “el infierno” que vivió tras ser señalada por Daniel Bisogno de filtrar información

Raquel Bigorra narra “el infierno” que vivió tras ser señalada por Daniel Bisogno de filtrar información

Gomita responde a críticas por vender hot dogs en iglesia que cambió su vida

¿Le bajó la novia a J Balvin? El Malilla y Valentina Ferrer desatan rumores tras noche de tacos en CDMX

MasterChef 24/7 tropieza en su estreno: error de Poncho Cadena y fallas en vivo desatan críticas

Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

DEPORTES

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Selección mexicana de voleibol de playa se lleva la medalla de oro el Tour NORCECA 2026 celebrado en Nicaragua

La última vez que Pumas fue campeón, Joel Huiqui estuvo presente en el equipo rival

América y Pachuca compiten en las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup 2026 por un lugar al Mundial de Clubes Femenino