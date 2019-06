Mientras el equipo pelea por seguir vivo en la Copa América, el director de selecciones nacionales fue contundente sobre lo que puede ocurrir el domingo: "No me cambia nada. Prefiero pasar a cuartos, pero si sigue o regresa de Brasil el lunes, no modifica lo esencial. La Selección no puede estar sujeta a las luchas internas de los dirigentes que frente a las cámaras dan un mensaje reivindicatorio de la Selección y luego en privado dan otras señales.