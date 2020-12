¿Cuándo se jugará el Superclásico? Las tres fechas en disputa para el Boca-River Foto: REUTERS/Agustín Marcarián

Una vez consumada la primera fase de la Copa Diego Armando Maradona, mucho se especuló con una posible final entre Boca y River para decidir al campeón del torneo de Primera División. Sin embargo, el sorteo emparejó a los dos equipos más importantes del país en el mismo grupo de la Zona Campeonato, por lo que el tan esperado Superclásico se jugará antes de la definición. Y a pocos días de que el partido se lleve a cabo, el mismo podría adelantarse a la fecha ya pactada.

La Liga Profesional de Fútbol señala en su fixture el domingo 3 de enero como el día en el que se disputará el cotejo entre el Xeneize y el Millonario, en La Bombonera, aunque el horario todavía no fue confirmado.

Claro que una vez enterados del día, desde el elenco de Núñez se empezó a especular con poder modificar el mismo debido a que apenas dos días después, el martes 5, su equipo deberá medirse ante el Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Rápidamente, los directivos de la institución comenzaron la gestión para poder anticipar el choque frente al eterno rival y la primera fecha que surgió fue la del sábado 2. Eso le daría al plantel de Marcelo Gallardo 24 horas más de descanso de cara al compromiso con los brasileños. La Liga, en este caso, contempla la necesidad de los Millonarios.

River porpuso adelantarlo al sábado 2 por el choque que tiene ante Palmeiras por la Copa Libertadores Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Por el lado del club de la Ribera, si bien aún no hubo respuesta por parte de sus representantes, puertas adentro deslizaron que no están pensando en River sino que tienen como prioridad el partido de este miércoles ante Racing, el cual definirá si avanzan o quedan eliminados del certamen continental tras perder la ida por 1 a 0. Aunque, en caso de meterse entre los cuatro mejores de América, no verían con malos ojos llegar lo más cómodos posibles a la serie frente al Santos (cuya ida está pactada para el miércoles 6).

En medio de este escenario, también aparecen las empresas dueñas de los derechos de televisación del torneo local. Su propuesta, en fila con lo que pretenden los clubes, sería la de jugar el Superclásico el miércoles 30 de dieciembre. Es decir, en 2020 y no dejarlo para el nuevo año que se viene.

Según pudo averiguar Infobae, estas tres fechas son las que se barajarán en la reunión que tendrá mañana la Liga Profesional. Allí, evaluarán cada una de ellas y se quedarán con la que consideran más conveniente para todos sin alterar el desarrollo de la competencia. Habrá que aguardar a la decisión que tomen las autoridades, pero el adelantamiento del Boca-River tiene grandes chances de concretarse.

Seguí leyendo:

La herencia de Maradona: trasladaron uno de los autos más emblemáticos y entregaron las llaves de la baulera donde hay tesoros históricos

Riquelme dio su primera entrevista desde que es vice de Boca: “Si sos bueno tenés que ganar la Copa Libertadores”

Nuevas imágenes que muestran en detalle las obras en el Monumental: los 6 puntos clave