Riquelme rompió el silencio y dio su primera entrevista desde que es vice de Boca: “Si sos bueno tenés que ganar la Copa Libertadores”

Juan Román Riquelme habló de la Copa Libertadores

Juan Román Riquelme es probablemente el futbolista que más rindió para un equipo jugando la Copa Libertadores. El emblemático enganche de Boca se alzó con la gloria en las ediciones de 2000, 2001 y 2007, siendo figura estelar de los equipos de Carlos Bianchi (en los primeros dos títulos) y Miguel Ángel Russo (en el tercero). Hoy, como directivo xeneize y a horas de un cruce fundamental entre los de la Ribera y Racing, habló del significado del certamen.

“La Copa Libertadores es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca. Es difícil ganar un torneo local, es difícil ganar cualquier torneo. Si sos bueno, tenés que ganar la Libertadores ”, fue la sentencia del vicepresidente segundo boquense, en una nota de Goal y EA Sports para su presentación como Leyenda en el juego FIFA 2021.

Román también mencionó: “Yo fui un afortunado de jugar con Palermo, que ha hecho mil goles; tener un gran entrenador (Bianchi), que nos enseñó a competir y ganar; contar con un arquero como Óscar (Córdoba), que no va a volver a aparecer... Nos conocíamos tanto que mirabas a tu compañero y sabías para dónde iba a correr. Voy a estar siempre agradecido a cada uno de ellos. Hemos pasado noches inolvidables”. Y cerró: “En este país la gente vive el fútbol de una manera muy especial y ganar la Copa Libertadores ha hecho que la gente me tenga mucho cariño”.

Riquelme con el trofeo por el que más se esforzó dentro de una cancha: la Copa Libertadores (REUTERS/Jorge Adorno)

Ya en el plano personal, el ídolo azul y oro manifestó sobre su relación con el fútbol y su niñez: “Yo a la pelota le debo todo, no tengo otra cosa. Es el juego más lindo que conocí. Soñaba ser futbolista, quería comprarle la casa a mi mamá... Nosotros no teníamos nada. Era comer, dormir y jugar; comer, dormir y jugar. Yo soy muy agradecido al lugar donde nací. Tuve la suerte de jugar a la pelota como me enseñaron en mi barrio. Lo más grande que te puede pasar es hacer lo que te gusta, que te vaya bien y ver a tanta gente disfrutar”.

En la que fue su primera entrevista desde que asumió como vicepresidente de Boca y responsable del Consejo de Fútbol, concluyó: “Yo no me siento un héroe, me siento un afortunado. Estaba en la cancha que quería, con la camiseta que quería; soy feliz yo en ese lugar. Y si me toca elegir, quisiera volver a vivir la misma vida”. Mañana a las 21:30 Boca recibirá a Racing por la revancha de los cuartos de final de la Libertadores con la misión de remontar el 0-1 de la ida disputada en Avellaneda. Y ahí Román evaluará si el plantel que armó está a la altura de su competición predilecta.

