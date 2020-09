Qué dijo Ronald Koeman sobre los goles de Suárez en su debut en el Atlético Madrid, tras ser descartado por Barcelona

Barcelona vs Villareal

Barcelona goleó 4 a 0 al Villarreal en el debut oficial de la era Ronald Koeman. El entrenador holandés destacó el rendimiento del equipo, pero también se refirió a una de las decisiones más controvertidas que tomó desde su arribo al conjunto culé: la salida de Luis Suárez.

El uruguayo marcó un doblete en menos de media hora, en su presentación en el Atlético de Madrid, y fue tendencia en las redes sociales. Sobre esto fue consultado Koeman al término del encuentro disputado en el Camp Nou. “No debemos mirar a otros. Sabemos que Suárez es un gran delantero, pero no vamos a dejar de estar contentos si marca o deja de hacerlo... Le deseo lo mejor, pero debemos pensar en nosotros mismos”, manifestó el DT.

Los goles de Luis Suarez en Atlético Madrid vs Granada

Lejos de polemizar, Koeman había sostenido horas atrás que la salida del delantero Luis Suárez fue consensuada con el club. “No fue solo una decisión mía, sino también del club. Parece que yo he sido el malo de la película en el tema de Luis Suárez. Después de la llamada para anunciarle la decisión, he demostrado respeto por el jugador y por la persona que es y él ha entrenado al máximo desde el primer día. Además, le dije a Suárez y al club que, si se quedaba sería uno más de la plantilla”, explicó el técnico holandés.

En otro orden, el entrenador del Barcelona , Ronald Koeman, se mostró “contentísimo” con la actuación de Ansu Fati ante el Villarreal, ya que el extremo ha “demostrado que tiene un gran futuro por delante en el Barça”, al tiempo que también ha alabado la “gran primera parte” de su equipo.

“Ansu es un jugador joven que tiene que buscar la regularidad en su juego y su rendimiento. Hoy ha demostrado que tiene un gran futuro por delante en el Barça y estoy contentísimo con su partido. En el último amistoso contra el Elche el rendimiento no fue óptimo y hoy sí. Ansu ha hecho un gran partido con una enorme profundidad en banda y debemos aprovechar su calidad”, valoró el DT sobre el joven delantero que fue la gran figura al marcar dos goles y generar la falta que derivó en el penal convertido por Lionel Messi.

Partido de Messi ante el Villarreal

Koeman destacó la “gran primera parte” de sus pupilos. “Hemos marcado cuatro goles, con buen juego, mucho ritmo y muchos cambios de posición arriba. Para mí lo importante es si tenemos el tipo de jugadores para este sistema y sí que los tenemos, lo hemos demostrado. El único pero es que en la segunda parte perdimos demasiados balones y bajamos el ritmo, pero puede pasar en el primer partido de la temporada”, indicó.

En cuanto al rendimiento de Antoine Griezmann, destacó que su posición sobre el campo es “en banda derecha hacia dentro” del mismo. “En nuestra manera de pensar no tiene que jugar por fuera, tiene que hacerlo por dentro y puede cambiar posiciones con Leo. Estoy contento con su trabajo y su rendimiento. A mí no me importa quién marque”, dijo.

Por último, Koeman no cerró las puertas a incorporar un delantero antes de que se cierre el mercado de fichajes. “Siempre es bueno tener un '9′ para tener otro plan de juego arriba, pero podemos jugar perfectamente sin un '9′ claro en el campo”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ansu Fati, la joya que opacó a Messi en la goleada del Barcelona: la monumental oferta rechazada por los culés y la decisión que lo alejó de la Pulga

De ser declarado prescindible a dar la sorpresa en la lista del Barcelona: quién fue el argentino que estuvo en el banco de suplentes ante Villarreal

Diego Costa, tras el gran debut de Luis Suárez en el Atlético Madrid: “No sé cómo han dejado salir a un jugador como él”

Los 24 gloriosos minutos de Luis Suárez en su debut con el Atlético Madrid, con dos goles y una asistencia: “Estoy muy feliz”

El agradecimiento de Luis Suárez a Messi tras su mensaje de despedida: “Que dos o tres no empañen lo gigante que sos”

Con información de Europa Press.