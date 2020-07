El inesperado trueque que podría transformar a Silvio Romero en refuerzo de River

Silvio Romero fue el goleador de la pasada Superliga (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

“Si me llama Gallardo, lo escucharía”, la frase/guiño de Silvio Romero durante una entrevista a TyC Sports llamó la atención dentro de los pasillos del Monumental.

Pese a que el Chino es el goleador de la pasada Superliga junto a Rafael Santos Borré y el capitán de Independiente, la difícil situación económica que atraviesa el club de Avellaneda haría que el futuro del delantero esté en otra institución.

“Es difícil que siga en el club. La realidad es que ya no me quieren más porque no me pueden pagar”, explicó el referente del Rojo, quien en mayo aceptó firmar una reducción de su salario (ronda el cincuenta por ciento).

A diferencia de lo sucedido con sus compañeros Gastón Silva y Cecilio Domínguez, que se declararon en libertad de acción por incumplimiento de sus contratos (el cordobés tiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2021), Romero optó por modificar una cláusula para lograr su salida y que quede algo de dinero en las arcas de Independiente.

Aunque desde el Rojo pretenden una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el futbolista de 31 años (el 22 de julio cumplirá 32), desde el entorno del ex Lanús e Instituto afirman que podría salir por unos 750 mil dólares, un monto muchos más accesible en medio de esta crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus.

Si bien desde River, con Enzo Francescoli a la cabeza, manifestaron que por el momento no tienen intenciones de salir al mercado de pases, esta posibilidad de poder contratar a una vieja debilidad de Marcelo Gallardo podría cambiar los planes. A este cuadro de situación hay que sumarle una variante que podría facilitar las cosas, y es que Independiente le adeuda al club de Núñez un monto cercano a los 1.2 millones de dólares por el pase de Alexander Barboza. Otro dato a favor del Millonario es que Romero no vería con malos ojos continuar en el país debido a un tema familiar.

Tras la decisión de Nacho Scocco de no renovar su vínculo para regresar a Newell 's, el Muñeco cuenta dentro de su plantel con Matías Suárez, Lucas Pratto y Rafael Santos Borré (cuenta con varios sondeos de diferentes clubes europeos), más los juveniles Julián Álvarez y Federico Girotti.

El ex atacante de Instituto, Lanús, Rennes de Francia, Chiapas de México y América de México no será un futbolista más en este mercado: fue el goleador de la pasada Superliga y en lo que va de la temporada lleva convertidos 13 goles en 23 presentaciones.

