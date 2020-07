La denuncia de Silvio Romero sobre su llegada a Independiente: “Para traerme a mí, un representante tuvo que meter a otro jugador”

Silvio Romero llegó a Independiente en enero del 2018 (Foto: AFP)

El éxodo en Independiente parece no tener fin. Todo indica que los líderes del equipo tiene el camino de salida marcado. Luego de las tensas negociaciones por las deudas salariales y la delicada situación financiera del Rojo, los principales contratos buscan continuar su carrera en otro lado. Silvio Romero, capitán y goleador del equipo que comanda actualmente Lucas Pusineri, reconoció en sus últimas declaraciones este panorama, pero además agregó un condimento sobre su arribo en el pasado que despertó polvareda.

“Otro de los temas que me desgastó mucho, me cansó mucho, fue que para traerme a mí de América, un representante al cual yo no conozco –no tengo ningún tipo de vinculo, de relación– tuvo que meter a otro jugador. Para que no pase eso, porque yo me enteré una vez ya estando en el club, no quiero que haya ningún tipo de intermediario. Que las cosas sean claras. Y la única manera de que las cosas se manejen con claridad es manejándola personalmente o con la gente que me manejó a mí”, denunció en las declaraciones que realizó al programa SuperFutbol que se emite por TyC Sports al dar detalles de su posible salida del Rojo. “Yo no tengo relación con el intermediario. No tengo conocimiento. Era intermediario por parte de los clubes”, agregó sobre su contratación por parte de la entidad de Avellaneda hace dos años y medio atrás.

“Una cosa es decir Silvio Romero, Sánchez Miño, Campaña o el que quieras, se quiere ir. Y otra cosa distinta es decir el club no quiere seguir con ellos. Es otra la postura. Yo no sé dónde voy a estar mejor que en Independiente siendo capitán, goleador, referente, querido por la gente... ¿A dónde apuntaría irme para estar mejor? Estoy en un club grande, con la jerarquía de Independiente; y siendo capitán y goleador del fútbol argentino. Es una situación ideal para un delantero. ¿Por qué me quiero ir? ¿O son ellos los que no me quieren? ¿Es la gente del club que no quiere que sigamos los referentes o los jugadores más grandes”, planteó el atacante de 31 años que reconoció que tiene un “contrato alto”.

Más allá de estos tres nombres puntuales, el DT ya le había informado previamente a Fernando Gaibor, Lucas Albertengo, Cristian Chávez, Carlos Benavídez y Braian Romero que no iban a tener tanto espacio. A este listado, podría sumarse el nombre de Jonathan Menéndez, quien buscaría tener al menos otro préstamo fuera de Avellaneda. En todo este contexto es que disparó el actual capitán esa cruda referencia sobre su llegada al club. Si bien las sospechas se posaron sobre un jugador en particular, Romero no dio un nombre especificó de los cinco futbolistas con los que llegó a Avellaneda en enero del 2018 en un mercado de pases récord para el club.

Sobre su futuro, y teniendo en cuenta que sonó su nombre en el Atlético Mineiro de Brasil, Romero no desechó ninguna opción, inclusive la chance de recalar en el River de Marcelo Gallardo, quien ya lo quiso en el pasado: “Hoy no estoy en condiciones de descartar nada, no te puedo decir que preferiría tal o cual cosa, estoy dispuesto a conversar con los que haya que conversar siempre y cuando mantengamos el respeto por Independiente, no es mi intención que esto tenga este desenlace, pero no podemos tapar el sol con la mano. ¿Si Gallardo me llama? Lo escucharía, como a todos. Hoy sigo teniendo contrato con el club. Si no se llega a un acuerdo que estemos todos conformes, yo sigo entrenando y sigo jugando”.

El ex atacante de Instituto, Lanús, Rennes de Francia, Chiapas de México y América de México no es un futbolista más en este mercado: en la última Superliga fue el máximo artillero con 12 tantos, título que compartió con el goleador colombiano de River Rafael Santos Borré.

SEGUÍ LEYENDO:

La “limpieza” de más de 17 millones de dólares que realizó Lucas Pusineri en el plantel de Independiente

Por qué no pudo asentarse en River y cómo es jugar en el equipo de James Harden: la vida de Tomás Martínez en Houston Dynamo