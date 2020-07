¿Lavezzi vuelve del retiro para jugar en el fútbol argentino? La respuesta de su hermano a un fanático: “Viene”

Ezequiel Lavezzi junto a sus hermanos Diego y Agustín

Cristian González aún no dirigió su primera práctica a cargo del equipo de Primera de Rosario Central pero parece que su ciclo comenzó con todo. En su asunción como nuevo entrenador, el Kily soltó la bomba de que estaba en contacto permanente con Ezequiel Lavezzi y Ángel Di María e ilusionó a todos los hinchas del Canalla con la llegada de los subcampeones del mundo con la Selección en Brasil 2014.

Si bien el caso de Fideo es más complejo, la situación del Pocho fue tomando cada vez más fuerza y ahora, uno de los que le tiró un guiño al ex jugador que colgó los botines en diciembre de 2019 para que vuelva del retiro fue su propio hermano.

Primero, Diego Lavezzi llenó de esperanzas al público rosarino con una historia de Instagram. ”¡Qué lindo va a quedar terminado el tatoo cuando lo pinte con la camiseta más linda del mundo! Por algo no lo pinté en su momento. Siempre fuiste por la gloria y los sueños siempre los cumpliste. No me vas a dejar la tinta sin terminar, gil”, fue el mensaje en el que etiquetó al diestro de 35 años junto a una imagen de su brazo con un tatuaje de la cara del ex Estudiantes de Caseros y San Lorenzo.

Inmediatamente la publicación recorrió todas las redes sociales, pero hubo un usuario que se animó a enviarle un mensaje al Gringo, quien fue candidato a vicepresidente por la agrupación Comunidad Canalla: “¿Qué pasa con el Pocho? ¿Viene o no viene? Saludos”, rezó la consulta junto a dos emojis de corazones con los colores de la Academia rosarina. “Viene”, respondió sin vueltas el pariente del ex PSG.

Por su lado, el Pocho se encuentra en Paris, donde se lo pudo ver visitando a varios de sus ex compañeros, y se rumorea que en los próximos días viajará a Barcelona para ver al doctor Ramon Cugat, quien se encargó de la operación de rodilla de Sergio Agüero. La intención de Lavezzi es hacerse estudios médicos para revisar su estado físico y recién ahí tomar la decisión de volver o no a la actividad.

“Más allá que no jugó nunca en Central, sé que muere por ponerse la camiseta de Central. Lo sé porque tengo relación con él, me hablo con el hermano, con la familia y sé lo que siente por Central. Es una cuestión de ver, analizar un montón de cosas. Qué quiere él. Acá las puertas están abiertas para todos los jugadores que quieran estar en el club”, había expresado el Kily hace unos días.

Seguí leyendo:

Riquelme llamó a Tevez y hay acuerdo por su renovación en Boca: los detalles de la charla

El video que emociona a los maradonianos: Diego volvió a patear una pelota

La millonaria pérdida del Barcelona por el atraso de la nueva camiseta para la próxima temporada