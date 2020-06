El interrogante sobre el futuro de Silvio Romero en Independiente: ¿puede recalar en River?

Silvio Romero es una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

En River están en estado de alerta, pese a que aún reina la incertidumbre sobre cuándo volverá a rodar la pelota de manera oficial en Argentina (Marcelo Gallardo dejó en claro su postura al decir que “no se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse”). La decisión de Ignacio Scocco de no aceptar la oferta de renovación de contrato (su anhelo es regresar a Newell´s) y ante los rumores de una posible salida de Rafael Santos Borré un viejo nombre volvió a sonar por los pasillos del Monumental: Silvio Romero.

El delantero, que fue el goleador de la pasada Superliga junto al colombiano del club millonario, es un viejo anhelo del Muñeco. El director técnico, en reiteradas ocasiones, le solicitó a la dirigencia que iniciara gestiones para contratarlo, pero nunca llegaron a buen puerto.

El Chino, como capitán del Rojo, fue uno de los encargados de llevar adelante las negociaciones con los dirigentes ante el atraso en el pago de sus salarios. Pese a las versiones que hablan de una relación desgastada entre ambas partes, el futbolista intentó aclarar su futuro en conferencia de prensa.

“Mi prioridad pasa por saber qué quiere Independiente, cuáles son sus pretensiones. Si coincide con lo mío, tomaré o no una decisión. Me gustaría saber primero qué quiere la dirigencia y en base a eso tomaré una decisión. Las ganas de seguir siguen intactas, pero repito que mi prioridad es ver qué quiere el club”, manifestó el ex Instituto de Córdoba y Lanús.

Debido a la situación económica que atraviesa el país, Romero fue consultado sobre si aceptaría una rebaja en su contrato. "Primero me gustaría negociar con ellos de manera privada y una vez que esté hablado se verá", concluyó.

Aunque en River estarán atentos a lo que pueda pasar con el delantero, también son conscientes que será muy difícil contratarlo, ya que Independiente buscará recuperar buena parte del dinero invertido en su momento por el cordobés. Los de Avellaneda le pagaron 4.2 millones de dólares al América de México por el 70% del pase del jugador.

Además, primero quieren resolver la situación de Borré, a quien si el Millonario quiere extenderle el contrato primero deberá tener al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagar unos 3.5 millones de euros al equipo español (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017). Hoy su vínculo finaliza en junio de 2021 y en los últimos días recibió varios sondeos desde Europa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La delantera de River, el inesperado dolor de cabeza para Gallardo: cuál es la situación de Pratto y Santos Borré

La salida de Scocco, el futuro de Santos Borré y el impacto de la pandemia en los juveniles: la otra mirada de Gallardo

Marcelo Gallardo rompió el silencio en medio de la pandemia: “No se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse”