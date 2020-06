En cuanto a la decisión de Scocco, quien no renovará su contrato y en los próximos días confirmará su retorno a Newell’s, reveló: “Su salida no me sorprendió para nada. Venía hablando con Nacho hace un tiempo. Mi relación con él, como con todos los futbolistas, siempre fue muy clara. Tenía un indicio de su decisión porque me lo había advertido, estaba esperando su comunicación”.