De esta manera, tras vestir la camiseta del Manchester City por diez temporadas y dos más en el West Ham, si bien Zabaleta advirtió que aún no pensó en qué lugar va a continuar en actividad, no le cerró la puerta al fútbol que lo vio nacer: "No me quiero precipitar a tomar una decisión porque no tengo claro qué voy a hacer. Quiero tener un panorama más claro de lo que va a ser la reanudación de las ligas en otros países y después ver no solo lo deportivo, porque van a haber restricciones para viajar. Habrá que estar seguro, quiero espera un poco a julio o agosto”.