No fue el único dato que el ex colegiado aportó sobre la serie: “Fue un lindo partido. Acerté más de lo que erré, pero me acuerdo que al último minuto Guillermo hace un gol, el juez de línea Bertone se lo anula por posición adelantada. El Mellizo fue corriendo hacia la posición del asistente moviendo los brazos. Yo recién había amonestado a Gustavo, que tenía el 17. Guillermo tenía la 7. Y no los tenía bien identificados todavía. Le pregunté a Bertone si lo echaba y me dijo ‘no, no, amonestalo nomás porque no me insultó’. Casi echo a Guillermo pensando que estaba amonestado”.