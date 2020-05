Por aquellos tiempos, hubo una frase que quedó para el recuerdo. “Falcioni me hizo correr como un boludo”, acusó Riquelme sobre lo que pidió el técnico en un partido ante All Boys. Respecto de esos dichos, Conde aclaró: “Eso fue porque no estuvo de acuerdo con lo que habíamos decidido, la idea era darle una semana más de descanso para afilarlo desde lo físico”.