Claro que las anécdotas no tardaron en reflotar y fue el propio Asprilla quien tomó la posta: “Un día estábamos en una concentración del Parma, en la mesa. De un lado se me sentaba Hernán y del otro Roberto Mussi. Resulta que agarro el tenedor con un pedazo de carne y le echo mucho picante y sal. Ahí le digo a Roberto que le diga a Hernán que me coma el pedazo de carne, mientras yo me hacía el distraído. Y Hernán calló redondito, se lo comió y lo escupió. Me empezó a insultar, ja”.