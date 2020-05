Parece ser que no habrá final feliz en la novela de Nahuel Molina con Boca. El defensor de 22 años quedará en libertad de acción el próximo 30 de junio, después de haberse entrenado apartado del plantel profesional en el último semestre. Las negociaciones entre Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, y su representante no arribaron a buen puerto y el ex Defensa y Justicia y Rosario Central baraja propuestas del exterior.