“Dije una locura no es, pero no es una decisión que tenga que tomar el gobierno nacional porque después de ese comentario titularon “el gobierno evalúa”. El gobierno no evalúa ni deja de evaluar o descarta ni deja de descartar porque no es una potestad del gobierno nacional, es una decisión que tiene que tomar cada federación y eventualmente cada federación consultará a las autoridades sanitarias si eso es posible”, advirtió el ex presidente de San Lorenzo.