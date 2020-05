El ex jugador de Boca sorprendió contando la historia del día en el que Enzo, uno de los máximos ídolos de la historia de River, pudo ser futbolista del rival de toda la vida en 1982. “Francescoli estuvo a punto de jugar en Boca en el ’82,mi representante fue quien lo trajo. Enzo quería jugar en Argentina pero finalmente no hubo acuerdo en la el club. Al otro día, me dijeron que mi compatriota iba a ser jugador de River, yo no lo podía creer”, reveló.