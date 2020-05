“Les dábamos a todos. Enzo era muy tranquilo como ahora pero bandido también, eh. Te mojaban el colchón, te hacían cagadas... Él tiene una imagen ahí arriba, es un crack, pero en la concentración era terrible. Ahí no se podía descuidar nadie, no podías dormir. No teníamos teléfono ni nada, qué querés”, rememoró Ruggeri.