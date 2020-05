"Antes de los penales, donde se ve una imagen que él me abraza y me dice: 'Hoy vas a hacer el héroe, te lo merecés'. Siempre me ha motivado, desde que él tomó las riendas del club en el 98 y eligió por Oscar (Córdoba), cuando ninguno venía bien. Eso me jugó a que tenía que seguir haciendo un esfuerzo bárbaro para seguir ahí pero él me ha mantenido de la mejor manera. Bianchi siempre tuvo algo muy particular, que a mí me gusta hacerlo como entrenador, el que es jugador y juega siempre se detiene en los mínimos detalles, pero lo fundamental es mantener bien al que no juega casi nunca, porque los once que juegan más o menos seguido anímicamente van a estar bien, él se enfocaba en eso, esa fue la gran virtud que tuvo Carlos, él tenía eso, le daba más bolilla al que no jugaba".