“Fue el gol soñado. Como dice el Negro Enrique, que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick le tiro la pelota adelante y él me quiere meter la mano, pero yo venía a 100 por hora, a mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco, le amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me lo rompió, pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió”.